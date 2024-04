LONDON (dpa-AFX) - Großbritanniens Außenminister David Cameron hat sich skeptisch zu einem möglichen Einsatz von westlichen Bodentruppen in der Ukraine geäußert. In einem BBC-Interview wurde er gefragt, ob er eine Aussicht auf einen solchen Einsatz sehe. "Nein. Ich denke, wir wollen (Kremlchef Wladimir) Putin kein solches Ziel geben", sagte Cameron in einem am Donnerstag veröffentlichten Podcast. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte einen Einsatz westlicher Bodentruppen nicht ausgeschlossen.

Cameron rief erneut zur Unterstützung der Ukraine auf, die sich seit mehr als zwei Jahren gegen einen Angriffskrieg Russlands verteidigt. Die Nato könne viel tun, das sei alles eine Frage des politischen Willens. Die Ukraine werde den Krieg nicht wegen fehlender Moral verlieren, sagte Cameron. Der einzige Weg, wie die Ukraine den Krieg verlieren könne, bestehe darin, dass die Alliierten nicht einspringen und der Ukraine das liefern, was sie benötige.

Man müsse die Waffenarsenale durchgehen und schauen, was man der Ukraine geben könne, sagte Cameron. Er will kommende Woche erneut in die USA reisen und für Unterstützung werben. Zur Frage, dass Menschen in Polen und im Baltikum Sorge vor einem Angriff Russlands hätten und was der Plan dafür sei, sagte Cameron, die Länder seien Nato-Mitglieder und es gebe Artikel 5. "Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle", sagte er./kil/DP/mis