DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 05. April (vorläufige Fassung)

=== *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, vorläufiges Ergebnis 1Q 07:30 KR/LG Electronics Inc, vorläufiges Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Auftragseingang Februar saisonbereinigt PROGNOSE: + 0,5% gg Vm zuvor: -11,3% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-4,3% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-5,9% gg Vj *** 09:00 CH/Währungsreserven März *** 08:45 FR/Industrieproduktion Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar Eurozone PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten März Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +200.000 gg Vm zuvor: +275.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,9% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+4,3% gg Vj - US-Finanzministerin Yellen besucht China (seit Donnerstag) - CN/Börsenfeiertag China ===

April 04, 2024

