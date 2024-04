Debiopharm gibt Posterpräsentationen zu Daten von zwei seiner potenziell Klassenbesten Medikamente: Debio 0123, ein hirngängiger WEE1-Hemmer, und Debio 0432, ein selektiver USP1-Hemmer

Debiopharm (www.debiopharm.com), ein privates biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in der Schweiz und dem Ziel, die zukünftigen Pflegestandards für Krebs und Infektionskrankheiten zu etablieren, präsentierte heute auf der 2024 Annual American Association for Cancer Research (AACR) Konferenz in San Diego (Kalifornien) präklinische Forschungsergebnisse für zwei seiner Medikamente, welche die DNA-Reparatur (DDR) in Krebszellen hemmen: Debio 0123 (selektiver WEE1-Hemmer), sowie Debio 0432 (selektiver USP1-Hemmer).

"Seit 2017 hat Debiopharm seine Kompetenz im Bereich der DDR-Inhibitoren erweitert zuerst durch seinen WEE1-Hemmer Debio 0123 und durch den vor kurzem lizenzierten USP1-Hemmer. Diese Poster sind Beweis unseres Engagements, an der Spitze der Entwicklung von DDR-Hemmern zu sein und schwer zu behandelnden Krebsarten durch synthetische Letalität oder andere bahnbrechende Kombinationen zu bekämpfen.", so Angela Zubel, Chief Development Officer bei Debiopharm

AACR 2024 Posterpräsentationen Debiopharm compound Titel Moderator Montag, 8. April Schautafel: 21.00 24.30 Uhr Abstract Nr.: CT064 Poster Sektion: 48 Poster Wand Nr.: 14 Debio 0123 Auswirkungen von Nahrungsmittel und hohen Magen-pH-Werten auf die Bioverfügbarkeit des WEE1-Hemmers Debio 0123, bewertet in einer Phase-1-Dosis-Eskalations-Studie Anne Bellon, Clinical Pharmacology Lead Montag, 8. April

Schautafel: 13.30 17.00 Uhr Abstract Nr.: 3370 Poster Sektion: 29 Poster Wand Nr.: 27 Debio 0123 Anti-Tumor-Aktivität von Debio 0123 in Kombination mit sacituzumab-govitecan in präklinischen Brustkrebs-Modellen Luke Piggott, Principal Scientist Dienstag, 9. April

Schautafel: 13.30 17.00 Uhr Abstract Nr.: 6507 Poster Sektion: 46 Poster Wand Nr.: 24 Debio 0123 Simulationsgesteuerte Identifizierung der Kombination für die Ergebnisse des WEE1-Hemmers Debio 0123 in synergistischer Wirkung mit in-vivo-validiertem Cabozantinib Luke Piggott, Principal Scientist und Turbine AI Donnerstag, 10. April

Schautafel: 21.00 24.30 Uhr Abstract Nr.: 7145 Poster Sektion: 23 Poster Wand Nr.: 7 Debio 0432 Identifizierung von Debio 0432 als potenten und selektiven USP1-Hemmer für Krebstherapien Noemie Luong, Associate Principal Scientist

Über die DNA-Reparatur (DDR)

Zellen mit beschädigter DNA können überleben indem sie einen Reparaturvorgang durchlaufen, die sogenannte DDR (DNA Damage Response auf Englisch). Die Krebszellen verlassen sich in hohem Maße auf die DDR, während sie sich unkontrollierbar teilen und wachsen. Die Hemmung der DDR, insbesondere in Kombination mit anderen Krebsmedikamenten, verhindert die Reparatur der DNA der Krebszellen und aktiviert ein Selbstzerstörungsprogramm. DDR-Inhibitoren, wie die WEE1- und USP1-Hemmer von Debiopharm, werden im Rahmen von klinischen und präklinischen Studien getestet.

Debiopharms Einsatz für Krebspatienten

Debiopharm strebt innovative Therapien zu entwickeln, die den dringenden Bedarf an wirksamen Medikamenten in der Onkologie und bei bakteriellen Infektionen erfüllen. Debiopharm identifiziert und lizensiert Wirkstoffe und Technologien mit hohem Potenzial, mit dem Ziel den klinischen Nachweis ihrer Sicherheit und Wirksamkeit zu erbringen, um anschließend mit Hilfe großer pharmazeutischer Kommerzialisierungspartner den Patientenzugang weltweit zu maximieren. Dabei schliesst Debiopharm die Lücke zwischen disruptiven Discovery-Produkten und der tatsächlichen Patientenreichweite.

Besuchen Sie uns: https://www.debiopharm.com/drug-development/

Folgen Sie uns auf @DebiopharmNews

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240404331590/de/

Contacts:

Dawn Bonine

Head of Communications

dawn.bonine@debiopharm.com

Tel.: +41 (0)21 321 01 11