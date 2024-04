NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat zum Start am Donnerstag Kurszuwächse verbucht. Es zeichnet sich ein ruhiger Handel ab. Anleger warten auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed wichtig ist. Sie erhoffen sich von den Jobdaten Rückschlüsse auf den Zeitpunkt einer ersten US-Leitzinssenkung. Die Erwartungen hatten sich zuletzt weiter nach hinten verschoben.

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,69 Prozent auf 39 398,43 Punkte. Der von Technologiewerten bestimmte Nasdaq 100 legte um 1,06 Prozent auf 18 352,77 Zähler zu. Nach oben um 0,79 Prozent ging es für den marktbreiten S&P 500 auf 5252,88 Punkte. Die Indizes waren Anfang April nach einem starken Jahresstart etwas zurückgefallen, notieren aber weiterhin unweit ihrer Rekorde.

"Am Markt wird seit drei Monaten inzwischen über die Diskrepanz zwischen den Zinssenkungserwartungen und der wirtschaftlichen Realität diskutiert", sagte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Sollte der US-Jobbericht am Freitag die Erwartungen übertreffen, insbesondere wenn er mit starken durchschnittlichen Stundenlöhnen einhergehe, "könnte dies für Aktien zur Stunde der Wahrheit werden", befürchtet er./ajx/he

