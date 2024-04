DJ MÄRKTE USA/Fester - Warten auf US-Arbeitsmarktbericht

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Aufschlägen ist die Wall Street am Donnerstag in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,7 Prozent auf 39.396 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite legen um jeweils 0,8 Prozent zu. Die zuletzt deutlich gesunkenen Zinssenkungshoffnungen haben sich nach den Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Vortag etwas stabilisiert. Er hatte erklärt, er rechne immer noch mit einer Zinssenkung in diesem Jahr - allerdings nicht in nächster Zeit. Damit dürfte der Juni, der vom Markt derzeit als Zeitpunkt für eine erste Zinssenkung avisiert wird, noch etwas unwahrscheinlicher werden. Zumal die jüngsten Daten auf einen weiterhin robusten US-Arbeitsmarkt hindeuten.

Vor diesem Hintergrund rückt der Arbeitsmarktbericht für März in den Fokus, der am Freitag veröffentlicht wird. Hier wird mit 200.000 neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft gerechnet - nach einem Zuwachs um 275.000 Stellen im Februar. Eine erste Indikation lieferte der am Vortag veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor, der deutlicher über der Erwartung ausgefallen war. Dagegen ist die vorbörslich vermeldete Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung etwas stärker als erwartet gestiegen. Das ebenfalls bekannt gegebene Defizit in der Handelsbilanz der USA hat sich im Februar stärker als erwartet erhöht.

Apple legen leicht zu - Blackberry steigen deutlich

Bei den Einzelwerten verbessert sich die Apple-Aktie um 0,4 Prozent. Der Konzern will sich nach dem Ende der Entwicklung eines eigenen Elektroautos einem Agenturbericht zufolge möglicherweise automatisierten Haushaltsgeräten zuwenden. Der Konzern arbeite an der Entwicklung eines persönlichen Roboters, berichtet Bloomberg. Eine Sprecherin von Apple lehnte gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab.

Die Aktien von Boston Scientific verbessern sich um 1,3 Prozent. Boston Scientific und Axonics haben von der US-Wettbewerbsbehörde Federal Trade Commission (FTC) ein Ersuchen um zusätzliche Informationen über ihre vereinbarte Fusion erhalten. Der Hersteller medizinischer Geräte hatte sich im Januar bereit erklärt, Axonics für rund 3,7 Milliarden US-Dollar in bar zu übernehmen. Axonics fallen dagegen um 2,6 Prozent.

Dollar weiter schwach - Ölpreise wenig verändert

Der Dollar baut seine kräftigen Vortagesabgaben weiter aus. Der Dollar-Index reduziert sich um weitere 0,3 Prozent. Schwache US-Konjunkturdaten könnten die Federal Reserve auf dem Weg zu einer Zinssenkung bestätigen und im Gegenzug den Greenback belasten, heißt es von der ING. Einen entscheidenden Impuls dürfte am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht liefern, so ein Beobachter.

Die Renditen am US-Anleihemarkt setzen ihre Abwärtstendenz vom Vortag fort. Der Markt preise aktuell die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed im Juni mit einer Wahrscheinlichkeit von 57,5 Prozent ein, so ein Beobachter.

Nach den jüngsten deutlichen Aufschlägen zeigen sich die Ölpreise wenig verändert. Gestützt werden die Preise weiter von der Sorge vor Versorgungsproblemen im Zuge einer Eskalation im Nahen Osten wegen einer möglichen direkten Konfrontation zwischen Israel und dem Iran.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.395,65 +0,7% 268,51 +4,5% S&P-500 5.250,93 +0,8% 39,44 +10,1% Nasdaq-Comp. 16.413,65 +0,8% 136,19 +9,3% Nasdaq-100 18.329,17 +0,9% 168,98 +8,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,67 -0,1 4,67 25,0 5 Jahre 4,31 -1,6 4,33 31,0 7 Jahre 4,32 -2,1 4,34 35,0 10 Jahre 4,32 -3,5 4,35 43,6 30 Jahre 4,47 -4,0 4,50 49,5 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 17:06 % YTD EUR/USD 1,0869 +0,3% 1,0844 1,0823 -1,6% EUR/JPY 164,75 +0,3% 164,43 164,28 +5,9% EUR/CHF 0,9830 +0,5% 0,9795 0,9801 +5,9% EUR/GBP 0,8575 +0,1% 0,8569 0,8575 -1,1% USD/JPY 151,56 -0,1% 151,64 151,79 +7,6% GBP/USD 1,2674 +0,2% 1,2656 1,2622 -0,4% USD/CNH (Offshore) 7,2443 -0,1% 7,2465 7,2534 +1,7% Bitcoin BTC/USD 67.315,38 +2,1% 65.671,93 66.411,71 +54,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,37 85,43 -0,1% -0,06 +17,5% Brent/ICE 89,31 89,35 -0,0% -0,04 +16,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 26,235 25,79 +1,7% +0,45 -13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.288,83 2.300,71 -0,5% -11,88 +11,0% Silber (Spot) 26,83 27,20 -1,4% -0,37 +12,9% Platin (Spot) 935,59 935,50 +0,0% +0,09 -5,7% Kupfer-Future 4,22 4,19 +0,7% +0,03 +8,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

