Charkiw - Russlands Militär hat das ostukrainische Charkiw am Donnerstag erneut mit Drohnenangriffen überzogen. Dabei seien vier Personen getötet worden, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit.



Unter den Opfern sollen sich auch Rettungskräfte befinden. Der Angriff traf ein dicht besiedeltes Gebiet mit Wohnhäusern. Selenskyj sprach von einem "verabscheuungswürdigen und zynischen Anschlag". Er drückte den Familien der Angehörigen sein "aufrichtiges Beileid" aus.



Wie schon mehrfach in den vergangenen Wochen wurde bei diesen Attacken wieder Infrastruktur beschädigt. So soll es Einschläge in ein Wärmekraftwerk gegeben haben. Zudem seien auch medizinische Einrichtungen sowie Geschäfte getroffen worden, hieß es von ukrainischer Seite.

