Conquest steigt mit dem Erwerb eines von Winda Energy entwickelten 182-MW-Onshore-Windportfolios von BHM Renewables (einem Unternehmen der BHM-Gruppe) in den finnischen Markt für erneuerbare Energien ein und geht eine breit angelegte strategische Partnerschaft zum weiteren Ausbau ein.

Conquest, ein Fondsmanager, dessen Schwerpunkt auf den Infrastrukturen für die Energiewende in Europa liegt, hat über seinen Fonds Conquest Infrastructure SLP Sustainable 2 die gleichzeitige Übernahme von zwei von Winda Energy entwickelten Windparks abgeschlossen. Winda Energy ist ein finnischer Entwickler von erneuerbaren Energien, der sich mehrheitlich im Besitz der tschechischen BHM Renewables befindet, die Teil der Investmentgesellschaft BHM Group ist. Die beiden Onshore-Windprojekte verfügen über eine Gesamtkapazität von 182 MW. Die Kooperation umfasst außerdem weitere Onshore-Windprojekte mit einer Gesamtleistung von 500MW.

Durch die Transaktion kann Conquest seine Plattform für erneuerbare Energien sowie seine Präsenz auf dem nordischen Markt ausbauen und gleichzeitig einen ausgewogenen und diversifizierten Ansatz für Investitionen in die Energiewende in Europa beibehalten. Die Transaktion umfasst eine voraussichtliche schrittweise Gesamtinvestition von rund 1 Milliarde Euro, die zwischen 2024 und 2028 schrittweise eingesetzt werden soll und eine vollständig grüne Investition in einer der stabilsten und robustesten Volkswirtschaften Europas darstellt.

Die ersten beiden Windkraftprojekte befinden sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und die erste 182 MW-Anlage wird voraussichtlich bis zum 4. Quartal 2024 baureif sein, die übrigen Projekte bis zum 4. Quartal 2025. Winda Energy Oy wird die Entwicklung abschließen und die Bauarbeiten leiten, wobei die voraussichtlichen Termine für die Aufnahme des kommerziellen Betriebs für das Portfolio zwischen 2026 und 2028 liegen.

Frederic Palanque, Gründer und Geschäftsführer von Conquest, sagte: "Conquest freut sich sehr, in Partnerschaft mit Winda Energy in nachhaltige Immobilienanlagen in einem Markt einzusteigen, der für seine robusten Grundlagen im Bereich der erneuerbaren Energien und seine ehrgeizige Net-Zero-Roadmap bekannt ist."

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Conquest, einem dynamischen und zuverlässigen Partner auf unserem Wachstumspfad. Mit dieser Transaktion können wir die Fertigstellung einiger unserer Vorzeigeprojekte in den nächsten Jahren sicherstellen und unseren Beitrag zur grünen Energiewende in Finnland ausbauen", sagt Tuomas Hooli, CEO von Winda Energy.

Michal Prause, Associate Partner bei BHM Renewables, sagte: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Transaktion, das die umfassenden Entwicklungsfähigkeiten widerspiegelt, die unsere Tochtergesellschaft Winda im Laufe der Jahre auf dem finnischen Markt für erneuerbare Energien unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns auf die strategische Partnerschaft mit den hochprofessionellen Teams für Vermögensverwaltung und Investitionen von Conquest."

