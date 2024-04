Nach Quiet und Loud Quitting kommt jetzt Climate Quitting. Dabei kündigen Arbeitnehmer ihren oftmals gut bezahlten Job, weil sie mit der Umweltbilanz ihres Arbeitgeber nicht zufrieden sind. Was dahinter steckt. Climate Quitting ist ein Phänomen, das in der Arbeitswelt immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dabei entscheiden sich Arbeitnehmer dazu, ihren Job zu kündigen, weil sie Bedenken bezüglich der negativen Auswirkungen ihres Arbeitgebers auf das Klima ...

Den vollständigen Artikel lesen ...