DJ Aktien Schweiz mit Aufschlägen - Novartis fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit Aufschlägen beendet. Rückenwind kam aus dem Pharmasektor.

In den Blick der Anleger rückt die Berichtssaison zum ersten Quartal. Zunächst steht aber der US-Arbeitsmarktbericht für März am Freitag im Fokus. Am Markt erhofft man sich hiervor Hinweise, wann die US-Notenbank mit Zinssenkungen beginnen wird.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 11.691 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,31 (zuvor: 22,82) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten stieg die Aktie von Novartis kräftig um 2,8 Prozent. Der Pharmariese hatte Pläne bestätigt, im zweiten Halbjahr eine Erweiterung der Zulassung für sein Prostatakrebsmedikament Pluvicto zu beantragen. Basieren soll diese auf neue Daten aus einer Phase-3-Studie. Die Aktie des Wettbewerbers Roche gab indessen 0,7 Prozent nach.

Für die Aktie von Nestle, dem dritten Schwergewicht, ging es nach deutlichen Verlusten im bisherigen Wochenverlauf um 0,6 Prozent nach oben.

Gefragt bei den Anlegern waren auch Finanzwerte. So stiegen UBS um 1,9 Prozent, die Aktie von Partners Group rückte 0,9 Prozent vor. Ein deutlicheres Plus verzeichneten auch Sika (+1,9%) und Alcon (+1,6%).

Tagesverlier waren Givaudan. Die Titel reduzierten sich um 2,4 Prozent. Nach einem deutlichen Kursanstieg haben die Analysten von Baader Helvea die Aktie auf "Reduce" von zuvor "Add" heruntergestuft.

April 04, 2024 11:46 ET (15:46 GMT)

