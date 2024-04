DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Milliardenkonflikt in der Autoindustrie:

"Mit neu entwickelten Komponenten für Elektroantriebe verdienen die Zulieferer praktisch kein Geld. Aufträge für Elektrokomponenten stehen in den Büchern zwar in zweistelliger Milliardenhöhe. Aber die Nachfrage nach E-Autos spielt nicht mit. Bei schwachen Abrufen belasten die hohen Kosten für Entwicklung und Aufbau der Produktion enorm. Die Folge ist ein gigantisches Planungsdilemma mit entsprechender Verunsicherung der Beschäftigten. Das ist keine gute Entwicklung. Und in den nächsten zehn Jahren wird die Bedeutung der traditionellen deutschen Zulieferer weiter sinken, denn bei der Batteriezelle als wichtigster Zukunftskomponente haben sie den Einstieg verpasst."/DP/jha