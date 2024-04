DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SOLIDARITÄTSZUSCHLAG - Im Rahmen eines Pakets zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Solidaritätszuschlag weiter abschmelzen. "Wir sollten nicht warten, bis das Bundesverfassungsgericht über den Soli entscheidet", sagte der FDP-Chef dem Handelsblatt. Das Gros des Aufkommens trage die Wirtschaft. Er habe aber auch kein Problem damit, Fach- und Führungskräfte zu entlasten. "Denn wir müssen attraktiver werden für Talente aus dem Ausland. Gegenwärtig zieht Deutschland aber Geringqualifizierte mit hohen Sozialleistungen an und schreckt Hochqualifizierte aufgrund hoher Steuern ab." (Handelsblatt)

SCHOLZ/VERBÄNDE - Das Zerwürfnis zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft geht nach Informationen der Süddeutschen Zeitung noch viel tiefer als bisher angenommen. Dem Bericht zufolge herrscht in vielen Firmen- und Verbandszentralen bereits seit Monaten der Eindruck vor, dass Scholz die wirtschaftlichen Probleme der Bundesrepublik ebenso unterschätzt wie den Absturz des Landes in wichtigen internationalen Standort-Rankings. Industriepräsident Siegfried Russwurm hatte am Mittwoch in der SZ geklagt, die Sorgen der Wirtschaft würden von Scholz oft abgetan. (Süddeutsche Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2024 00:33 ET (04:33 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.