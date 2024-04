FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag vor wichtigen US-Konjunkturdaten leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0826 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0852 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem besser als erwartet ausgefallene Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager am Donnerstag noch für Auftrieb beim Euro gesorgt hatten. Im weiteren Handelsverlauf bleibt das Interesse der Anleger am Devisenmarkt auf Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag wird der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung erwartet, der am Markt stark beachtet wird.

Es wird mit einem weiter robusten Stellenzuwachs in der US-Wirtschaft von mehr als 200 000 gerechnet. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle bei der Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Ein starker Arbeitsmarkt sorgt für steigende Löhne und hat damit Einfluss auf die allgemeine Preisentwicklung./jkr/stw