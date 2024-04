Mit einem Plus von 8,4 Prozent auf 5,40 Norwegische Kronen (0,46 Euro) hat sich die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Donnerstag zurückgemeldet. Ein positiver Analystenkommentar und vor allem gute Nachrichten aus den USA sorgten für positive Impulse beim Papier von Nel. Damit nimmt die charttechnische Bodenbildung weiter Formen an.Konkret erhält Nel Steuergutschriften in Höhe von 41 Millionen Dollar für die geplante Erweiterung der Produktionskapazitäten im US-Bundesstaat Michigan. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...