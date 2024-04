Künstliche Intelligenz (KI) sorgt im Technologiesektor für Aufsehen, und im Mittelpunkt steht ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien in diesem Jahr bereits um 35% gestiegen sind, während der S&P 500 nur einen Anstieg von 9% verzeichnete. Dabei kam der Großteil des überdurchschnittlichen Gewinns nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal, die Investoren positiv überraschten. Auch ein neuerlicher Vertrag mit einem prominenten Cloud-Service-Anbieter zur Zusammenarbeit an KI-Lösungen heizt das Investoreninteresse weiter an. Die Aktien, gestützt durch eine schuldenfreie Bilanz und ein ansteigendes freies Cashflow, haben erheblichen Auftrieb erfahren durch eine verstärkte Nachfrage nach KI, unter anderem befördert durch die Einführung von disruptiven Anwendungen wie ChatGPT im Dezember 2022.

Strategische [...]

Hier weiterlesen