Der Höhenflug von Rheinmetall an der Börse geht weiter. Die Aktie des Rüstungskonzerns ist auch in der laufenden Woche einmal mehr auf ein neues Rekordhoch geklettert. Politischer Rückenwind, neue Kursziele von Seiten der Analysten sowie immer neue Aufträge sorgen für einen bunten Strauß an Kurstreibern beim DAX-Titel.So forderte etwa der britische Außenminister David Cameron die NATO-Mitglieder zu höheren Rüstungsausgaben auf. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wiederum forderte eine deutlich ...

