PHOENIX - Der Hersteller von emissionsfreien Fahrzeugen, bekannt für seine elektrischen Nutzfahrzeuge und Wasserstoff-Brennstoffzellen-LKW, hat angekündigt, die Ergebnisse des ersten Quartals 2024 am 7. Mai zu veröffentlichen und wird darüber hinaus einen Webcast und eine Telefonkonferenz abhalten, um die Geschäftsentwicklung und Aussichten zu erörtern. Trotz der Herausforderungen in der EV-Branche, wie eine nachlassende Nachfrage aufgrund hoher Zinsen, konnte das Unternehmen die Schätzungen mit der Auslieferung von 40 Fahrzeugen im ersten Quartal, gegenüber den 30 prognostizierten Einheiten, übertreffen. Zusätzlich zum Ausbau des Wasserstoff-Tankstellennetzes, mit neuen Standorten in Kalifornien und Alberta, Kanada, verfolgt das Unternehmen ehrgeizige Ziele und plant die Lieferung von bis zu 350 Wasserstoff-Lastkraftwagen für das Jahr 2024. Nach einem Rückruf seiner Batterie-elektrischen LKW letztes Jahr [...]

