Die US-Ölpreise erreichten in dieser Woche inmitten steigender geopolitischer Risiken und sinkender Lagerbestände ein Siebenmonatshoch. Die Bank of America (BofA) geht davon aus, dass das erst der Anfang war.Die Bank of America geht davon aus, dass die Preise für Brent und WTI in diesem Jahr im Durchschnitt bei 86 beziehungsweise 81 US-Dollar pro Barrel liegen werden und im Sommer einen Höchststand von etwa 95 US-Dollar erreichen. Demnach könnte die Erwartung von Zinssenkungen durch die großen Zentralbanken im nächsten Monat die Energiepreise im Sommer weiter in die Höhe treiben. BofA-Stratege Francisco Blanch merkt an, dass die Ölnachfrage bereits durch die Angriffe der Houthi auf …