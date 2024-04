Americhem gehört dank seines fortlaufenden Engagements zu den besten 15 aller Unternehmen!

Americhem, ein weltweit anerkannter Entwickler und Hersteller von kundenspezifischen Farbmasterbatches, funktionalen Zusatzstoffen, technischen Verbundstoffen und Leistungstechnologien, wurde mit der EcoVadis-Silbermedaille ausgezeichnet. EcoVadis ist eine weltweit anerkannte Plattform zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen in verschiedenen Kategorien. Mit diesem Ergebnis gehört Americhem zu den besten 15 der von EcoVadis bewerteten Unternehmen.

Das Rating von EcoVadis umfasst auch eine breite Palette von nicht-finanziellen Managementsystemen, darunter Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und Auswirkungen einer nachhaltigen Beschaffung. Der CEO von Americhem, John Richard, erklärt: "Ich möchte allen Mitarbeitern und Partnern, die dazu beigetragen haben, dass wir diese bemerkenswerte Leistung erreichen konnten, meinen tiefsten Dank aussprechen. Dies ist nur der Anfang für Americhem, neue Standards zu setzen, weiterhin hervorragende Leistungen zu erbringen und die Grenzen unserer Nachhaltigkeitsziele zu erweitern."

Americhem hat im vergangenen Jahr große Fortschritte bei seinen Nachhaltigkeitsbemühungen gemacht. Durch die Ausrichtung eines Plans auf Verfahren, Produkte und Menschen konnte Americhem seine Bemühungen auf die Bereiche konzentrieren, die am wichtigsten sind und die größte Wirkung haben. Was das Verfahren betrifft, so hat Americhem in seinem dänischen Werk Pionierarbeit bei der Cold-Pounding-Technologie geleistet, die den Energieverbrauch um bis zu 85 und die Emissionen um bis zu 20 im Vergleich zu herkömmlichen Compounding-Verfahren reduziert. Außerdem wird die Anlage ausschließlich mit Wind- und Solarenergie von REC-zertifizierten Anbietern betrieben. In den USA ist Americhem als Mitglied von Operation Clean Sweep anerkannt. Viele Standorte haben sich verpflichtet, den Verlust von Harzpellets, -flocken und -pulver auf null zu reduzieren, um zu verhindern, dass diese Stoffe in die Meeresumwelt gelangen. Darüber hinaus setzen die Werke von Americhem auf recyclinggerechte Verpackungen und arbeiten mit den Kunden bei der Wiederverwendung von Verpackungsmaterialien wie Kunststofffässern zusammen.

Auf der Produktseite hat Americhem zahlreiche Technologien entwickelt, die es den Kunden ermöglichen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Solution Dyeing, eine Technologie, die in der Teppich- und Textilproduktion eingesetzt wird, vermeidet einen übermäßigen Wasserverbrauch und reduziert die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu herkömmlichen Färbeverfahren erheblich. Americhems Flaggschiff-Additiv-Masterbatch nBalance ermöglicht die Wiederherstellung von Post-Consumer-Recycling-Materialien (PCR), die einen gelben Farbton aufweisen, zu PET PCR, das optisch an neues PET erinnert.

Americhem ist sich der Bedeutung der Schaffung eines nachhaltigen Umfelds sowohl für seine Mitarbeiter als auch für die Gemeinschaften, für die es tätig ist, bewusst. Das Unternehmen hat bei seinem Engagement für People Sustainability daher wichtige Schritte unternommen. Durch Maßnahmen zur Steigerung des Wohlbefindens der Mitarbeiter durch Sicherheits- und Gesundheitsinitiativen, die Förderung eines höheren Engagements der Mitarbeiter durch Initiativen des Senior Managements, Beiträge zu wohltätigen Zwecken und die aktive Teilnahme an ehrenamtlichen Aktivitäten konnte Americhem insgesamt einen Anstieg der Mitarbeiterzufriedenheit feststellen.

Für die Zukunft plant Americhem noch größere Schritte auf seinem Weg zur Nachhaltigkeit. Abgesehen von der kontinuierlichen Verbesserung der Herstellungsprozesse will das Unternehmen sein Produktportfolio weiter ausbauen, um die meisten Produkte mit nachhaltigen Merkmalen auszustatten, neue Produktlinien für physikalische und chemische Recyclinganwendungen zu entwickeln und für alle Produkte ein kontinuierliches Life Cycle Assessment (LCA) und eine Carbon Footprint Analyse durchzuführen.

Americhem möchte EcoVadis für sein Engagement danken, das sicherstellt, dass Unternehmen sich bewusst um eine nachhaltigere Zukunft bemühen. Um mehr über Americhem zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.americhem.com

Über Americhem

Americhem ist ein innovativer, technologiegetriebener Marktführer in der globalen Polymerindustrie. Die Basis des Unternehmens besteht darin, durch enge Zusammenarbeit mit den Kunden für Leistung zu sorgen, optimale Lösungen anzubieten und Vertrauen zu schaffen. Alle Produkte des Unternehmens werden durch einen umfassenden technischen Support unterstützt, der Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert gewährleistet. Americhem verfügt über 10 Produktionsstätten und unterhält Vertriebsbüros auf der ganzen Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

