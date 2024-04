Autel Energy, ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für das Aufladen von Elektrofahrzeugen (EV), ist stolz darauf, einen bahnbrechenden Sprung in der Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge (EV) zu machen. Für vorausschauende Flottenbetreiber und Schwerlasttransporteure, die nach unvergleichlicher Effizienz und Zuverlässigkeit suchen, veröffentlicht Autel auf dem Nordic EV Summit 2024 den Plan für den Start des MaxiCharger Megawatt-Ladesystems per Satellit. Dieses System verspricht nicht nur einen Anstieg der Ladekapazität, sondern sorgt auch für ein schnelles und effizientes Ladeerlebnis.

In der schnell wachsenden Landschaft der Elektrofahrzeuge war die Nachfrage nach schnelleren und effizienteren Ladelösungen noch nie so groß wie heute, insbesondere für den Schwerlastverkehr. Das MaxiCharger Megawatt-Ladesystem schließt diese Lücke und bietet eine skalierbare und robuste Lösung, die den kritischen Anforderungen des nachhaltigen Verkehrssektors gerecht wird.

Mit seinem modularen Design ist das MaxiCharger Megawatt-Ladesystem ein Leuchtturm der Vielseitigkeit und Zukunftsfähigkeit, der mühelos über 1 MW skaliert. Diese Innovation ist das Herzstück der KI-gesteuerten digitalen Ladelösungen von Autel Energy, die in der Branche neue Maßstäbe setzen.

"Die Einführung des MaxiCharger Megawatt-Ladesystems auf dem Nordic EV Summit ist ein großer Schritt in Richtung nachhaltiger Transport", sagt Ting Cai, CEO von Autel Europe. Diese Meinung teilt auch Per Jeppsson, Sales VP Nordic von Autel Europe, der die Rolle des Systems bei der Entwicklung der Branche hin zu einer saubereren und grüneren Zukunft hervorhebt.

In Zusammenarbeit mit Hubject wird Autel Energy umfassende Tests durchführen, um die nahtlose Integration des MaxiChargers in die führende Plattform für Ladenetzwerke sicherzustellen. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Zugänglichkeit und den Komfort des Aufladens von Elektrofahrzeugen zu verbessern und den Nutzern in ganz Europa ein nahtloses Erlebnis zu bieten.

Ting Cai kündigt die Verfügbarkeit des Megawatt-Ladesystems für Vorbestellungen an. Dies ist ein entscheidender Moment in der Mission von Autel Energy, die Umwelt zu schonen.

Weitere Informationen über Autel finden Sie unter http://autelenergy.com.

Contacts:

Jiaqi Liu Jiaqi.liu@autel.com