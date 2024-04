Rendsburg (ots) -Geringe Krankenstände und keine Fluktuation - davon können Kita-Leitungen nur träumen. Wenn es nach Stevan Bimbasic geht, wird der Traum zur Realität: Mit dem Institut für Feelgood Bildung stößt er Veränderungen in den Kitas an, die auf die Stärkung des psychischen Wohlbefindens der pädagogischen Fachkräfte zielen. Hier erfahren Sie, wie das Fortbildungsprogramm Feelgood.Kita für weniger Stress und mehr Leichtigkeit sorgt.Die ideale Kita ist ein sicherer Ort, an dem Erzieherinnen und Erzieher in gemütlicher Atmosphäre Kinder betreuen und sie hinsichtlich frühkindlicher Bildung und ihrer Sprachentwicklung unterstützen - doch in der Realität sieht das oft leider anders aus: Es gibt zu wenig Personal und die Mitarbeiter sind überlastet. Ein durchschnittlicher Arbeitnehmer ist 12 Tage im Jahr krank, in der Kita sind es 31. Die Kita-Leitungen haben es neben den hohen Krankenständen auch mit einer extremen Fluktuation zu tun. Für die Kinder bedeutet das schlechte Eingewöhnungsprozesse und wenig pädagogisch wertvolle Angebote. Im schlimmsten Fall kommt es zu einer Vernachlässigung der Aufsichtspflicht. Eine echte Lösung ist nicht in Sicht, denn es wird zwar mehr Personal gefordert - doch offene Stellen lassen sich dadurch kaum besetzen. "Die Situation ist dramatisch: Wir haben es vermehrt mit psychischen Erkrankungen unter den Fachkräften und einer toxischen Teamkultur zu tun", sagt Stevan Bimbasic, Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Feelgood Bildung. "Das führt dazu, dass viele Kitas Überlastungsanzeigen bei ihrem Träger einreichen - die Arbeit lässt sich eben nicht mehr rechtlich sicher ausführen.""Wir müssen jetzt etwas ändern und die Veränderung braucht einen Anstoß von außen. Der Lösungsansatz liegt darin, die pädagogischen Fachkräfte wieder belastbarer zu machen", fügt Stevan Bimbasic hinzu. Der dreifache Familienvater kennt die Lage in den Kitas aus eigener Erfahrung. Als Sozialassistent und gelernter Erzieher konnte er in über zehn Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe Erfahrungen sammeln, die zur Gründung des Instituts für Feelgood Bildung führten. Mit Feelgood.Kita konzentriert sich das Team des Instituts auf das psychische Immunsystem der Erzieherinnen und Erzieher, das durch Fortbildung, Beratung, Coaching und Supervision trainiert, aufgebaut und gefördert wird. Es geht Stevan Bimbasic um gesunde Kitas und glückliche Erzieher, die den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Mehr als 25 Kindertagesstätten profitieren bereits von der Feelgood Methode, die zu deutlich weniger Krankentagen und einer geringeren Fluktuation führt.So sieht die Feelgood Methode in der Praxis aus"Wir haben das Institut für Feelgood Bildung gegründet, weil es kein Angebot gab, das die Kitas dabei unterstützt, ihre Probleme nachhaltig in den Griff zu bekommen", erklärt Stevan Bimbasic. "Uns war von Anfang an klar, dass wir keinen Workshop anbieten wollen, der kurzfristig begeistert, in der folgenden Woche aber bereits vergessen ist. Deswegen begleiten wir die Kitas prozesshaft über sechs bis zwölf Monate, um ihnen einen echten Neuanfang zu ermöglichen. Methodisch gehen wir dabei weit über die üblichen Ansätze zu Kommunikation, Rhetorik, Zeitmanagement, Teambuilding und Führungskräftetraining hinaus, denn unser Ziel ist die Stärkung des psychischen Immunsystems. Wir geben dem Team Sicherheit und machen es widerstandsfähiger, damit es die Arbeit mit Freude und Zuversicht angehen kann."Am Beginn des Programms steht eine Hospitation: Stevan Bimbasic besucht die Kindertagesstätte, um sich den Arbeitsalltag genau anzuschauen. Was bewegt die pädagogischen Fachkräfte? Wie geht es ihnen? Wie ist die Kita aufgebaut? Im Anschluss kommt es zur regelmäßigen Arbeit mit dem Team, für die eine monatliche Dienstbesprechung angesetzt wird. "Manchmal spüren wir anfänglich ein wenig Skepsis, doch die verfliegt schnell, weil die Erzieher merken, dass wir vom Fach sind und ihnen tatsächlich helfen können", berichtet Stevan Bimbasic. "Wir erklären den Fachkräften natürlich nicht, wie sie mit den Kindern umgehen sollen, vielmehr vermitteln wir ihnen Methoden, die ihnen eine bessere Selbstkenntnis und eine belastbare Kommunikationspraxis erlauben."Parallel zur Arbeit mit dem Team finden Video-Calls mit der Kita-Leitung statt, die je nach Bedarf wöchentlich, vierzehntägig oder einmal im Monat geplant werden. Das Programm benötigt eine gewisse Intensität, doch die lässt sich an die jeweiligen Bedingungen anpassen. In diesen Besprechungen dreht es sich um Methoden, Konzepte und Strategien, die der Kita tiefgreifende Veränderungen ermöglichen, um das Thema Krankenstand und Fluktuation dauerhaft vom Tisch zu bekommen. Wenn das Programm beendet ist, bringt Stevan Bimbasic noch einmal alle für die Zertifizierung zusammen, die durchaus öffentlich zelebriert werden darf: Denn hier ist eine Feelgood.Kita entstanden. Die meisten Kindertagesstätten bleiben dem Institut allerdings auch nach der Zertifizierung verbunden und Stevan Bimbasic steht ihnen gern mit Video-Calls zur Problembesprechung zur Verfügung.Ein konkretes Beispiel: Kita in Not"Als uns die Kita-Leitung um Unterstützung bat, war von einer schweren Krise die Rede", erzählt Stevan Bimbasic. "Das war nicht untertrieben, denn während der Hospitation ging mir des Öfteren der Begriff Kriegszustand durch den Kopf. Die Erzieher lagen untereinander und mit der Kita-Leitung im Streit, die Kita-Leitung stritt mit dem Träger und es kamen zahlreiche Beschwerden der Eltern. Der Krankenstand war entsprechend hoch, das Personal wechselte ständig - ein echtes Team gab es eigentlich nicht."Stevan Bimbasic nahm die Herausforderung an, wobei die erste Dienstbesprechung im Rahmen des Programms ohne die Kita-Leitung durchgeführt werden musste, weil einfach kein Vertrauen vorhanden war. Ein Jahr später hat sich die Lage deutlich verbessert: Alle ziehen an einem Strang, um die Probleme gemeinsam anzugehen, der Krankenstand hat sich im Durchschnitt um sieben Tage pro Mitarbeitenden reduziert und die Fluktuation ist längst kein Thema mehr. "Es gibt durchaus noch Schwierigkeiten, doch sie lassen sich bewältigen. Wichtig ist, dass alle belastbarer geworden sind - die Leichtigkeit ist zurückgekehrt", so Stevan Bimbasic abschließend.