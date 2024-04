Wien (APA-ots) - Am 4. April 2024 wurde erstmalig der Austrian Payments Innovation Award im Rahmen einer exklusiven Gala-Veranstaltung verliehen. Die Auszeichnung wurde durch oenpay - Financial Innovation Hub (oenpay) unter der Schirmherrschaft der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und mit aktiver Unterstützung durch die österreichischen Banken, Payment Service Provider und FinTechs veranstaltet.



Die fortschreitende Digitalisierung verändert grundlegend die Art und Weise, wie wir bezahlen. Das stellt Wirtschaft und Gesellschaft vor große Herausforderungen.



Daher verfolgt oenpay, der Innovation Hub der OeNB, das Ziel, die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs in Österreich und darüber hinaus zu fördern. Als Drehscheibe einer branchenübergreifenden Innovationscommunity unterstützt oenpay gemeinsam mit allen beteiligten Interessensgruppen die Entwicklung innovativer, nachhaltiger, inklusiver und sicherer Zahlungsverkehrslösungen.

"Wirtschaft und Gesellschaft stehen vor großen Herausforderungen und sind einem starken Wandel unterworfen. Die fortschreitende Digitalisierung, die Klimakrise und die aktuellen geopolitische Entwicklungen erfordern ein rasches Handeln. Der Zahlungsverkehr ist der Blutkreislauf von Wirtschaft und Gesellschaft und muss mit den Veränderungen Schritt halten. Darum fördern wir - die oenpay als eine Initiative der Oesterreichischen Nationalbank gemeinsam mit allen beteiligten Stakeholdern - Innovation im österreichischen Zahlungsverkehr", so OeNB-Direktor Dipl.-Ing. Dr. Thomas Steiner.

"Innovation ist im Zahlungsverkehr unbedingt notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Österreich war bereits in der Vergangenheit Vorreiter - z. B. elektronische Geldbörse (Quick), eps-Onlineüberweisung - und hat aktuell eine moderne

Zahlungsverkehrs-Infrastruktur. Gemeinsam mit den österreichischen Banken, Payment Service Provider und FinTechs müssen wir die österreichischen Innovationsprojekte des Zahlungsverkehrs nach außen hin sichtbar machen!", bekräftigt Direktor Steiner.



Neuer Award für die heimische Zahlungsverkehrs-Community

Unter dem Motto "Gemeinsam für Innovation im Zahlungsverkehr" hat oenpay unter der Schirmherrschaft der OeNB heuer erstmalig den Austrian Payments Innovation Award ins Leben gerufen. Der Award soll die besten Innovationen im Zahlungsverkehr in Österreich küren und die heimische Zahlungsverkehrs-Community stärken.



"Mit dem erstmals verliehenen Austrian Payments Innovation Award möchten wir Innovator:innen, ihre Ideen und spannende neue Zahlungslösungen vor den Vorhang holen und honorieren", so oenpay Geschäftsführer Mag. Bernhard Krick.



Über den Zeitraum von vier Wochen wurden 22 Innovationsprojekte für den Award eingereicht. Die hochkarätige Fachjury, zusammengesetzt aus neun Zahlungsverkehrs-, Startup- und Innovations-Expert:innen, bewertete die eingereichten Projekte anhand der vier Grundwerte der oenpay.



"Als Drehscheibe einer branchenübergreifenden Innovationscommunity haben wir uns das Ziel gesetzt, die Weiterentwicklung des Zahlungsverkehrs zu forcieren", so oenpay Geschäftsführer Mag. Franz Deim. "Dabei achten wir darauf, dass neue Zahlungslösungen einen Beitrag im Sinne unserer vier Werte - Innovation, Nachhaltigkeit, Inklusion und Sicherheit - leisten."



Feierliche Preisverleihung bei der Austrian Payments Innovation Gala



Im Rahmen der am 4. April 2024 erstmalig stattfindenden Austrian Payments Innovation Gala wurden drei Gewinnerteams gekürt. Den Auftakt der Veranstaltung machte OeNB-Gouverneur Univ.-Prof. Dr. Robert Holzmann.



"Für wegweisende Projekte wie den digitalen Euro oder Innovationen im Zahlungsverkehr ist eine gute Zusammenarbeit mit den österreichischen Banken und allen Stakeholdern unabdingbar. Bahnbrechende Projekte des Zahlungsverkehrs in der Zukunft können nur gemeinsam gemeistert werden. Deshalb sind OeNB und oenpay auch im regelmäßigen Austausch mit Bankenvertretern und Stakeholdern wie z. B. im Austrian Payments Board oder auch im Forum on the Digital Euro. Es geht darum, Awareness zu schaffen, die Zusammenarbeit zu stärken und gemeinsam Innovationen im Zahlungsverkehr zu ermöglichen", so Gouverneur Holzmann in seiner Eröffnungsrede.



Innovation zahlt sich aus! Die Gewinnerteams des diesjährigen Austrian Payments Innovation Awards durften sich über spannende Preise freuen.



Den ersten Platz belegten Raiffeisenlandesbank

Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien) mit ihrer Lösung für Investments in digitale Assets ab einem Euro und ohne Wartezeiten, die in Kooperation mit Bitpanda umgesetzt wurde. Durch die Integration der Investment-Infrastruktur von Bitpanda Technology Solutions in die Mobile-Banking-App "Mein ELBA", ermöglicht die Gewinnerlösung Kund:innen den einfachen, schnellen und sicheren Zugang zu über 2.500 digitalen Assets (Aktien & ETFs, Rohstoffe, Edelmetalle und Kryptos) bereits ab einem Euro. Die Zahlungsabwicklung erfolgt dabei sehr komfortabel direkt über das Girokonto der Kund:innen.

Als Hauptpreis gewannen die Erstplatzierten eine viertägige Lernreise ins Silicon Savannah nach Nairobi. Die Learning Journey bietet den Gewinner:innen spannenden Einblick in das

Startup-Ökosystem und die digitalen Transformation in Ostafrika. Neben Diskussionen, Field Visits und Networking können die Teilnehmer:innen das regionale Payment Ökosystem erkunden - von M-Pesa Mobile Money, über Banken bis FinTechs.



SocialCard konnte sich mit ihrer Lösung einer bargeldlosen und direkten Spendenmöglichkeit an obdachlose und von Armut betroffene Personen (auch jenen, die durch ihre Situation vom bargeldlosen Zahlungsverkehr ausgeschlossen sind) den zweiten Platz sichern. Mit Hilfe eines QR-Codes können Personen ohne Konto oder digitalem Endgerät Spenden empfangen. Spenden können über Kreditkarte und zukünftig auch über den Geldwert von ungenutzten Treuepunkten von diversen Bindungsprogrammen für Kund:innen abgewickelt werden. Die Person kann dann diese Spenden bei Partnern gegen Services und Produkte des täglichen Bedarfs einlösen. In einem Pilotprojekt wurde SocialCard bereits als bargeldlose Bezahl-Option für die Straßenzeitung "Apropos" in Salzburg erfolgreich implementiert.

Der dritte Platz ging an Bluecode für ihr Innovationsprojekt Payment Roaming in Europa, welches nahtloses Bezahlen über Landesgrenzen hinweg ermöglicht. Bluecode hat gemeinsam mit weiteren europäischen Mobile Payment Lösungen die European Mobile Payment Systems Association (EMPSA) ins Leben gerufen. Die Lösung verfolgt die Vision, dass Benutzer:innen mit ihrer gewohnten Mobile Payment Lösung im Netz anderer europäischer Mobile Payment Provider bezahlen können. Das Prinzip des Roamings, das bereits aus der Telekommunikation bekannt ist, wird also auch im Payment angewandt. In einem bereits erfolgreichen Pilotversuch konnte gezeigt werden, wie die Mobile Payment Lösungen Bluecode (Österreich und Deutschland), TWINT (Schweiz) und Bancomat Pay (Italien) bei Akzeptanzstellen der jeweils anderen bezahlen.



Die zweit- und drittplatzierten Teams durften sich ebenfalls über kleine Gewinne freuen.



Über oenpay



OeNPAY - Financial Innovation Hub GmbH (oenpay) ist der Innovation Hub der Oesterreichischen Nationalbank zur Förderung von Zahlungsverkehrsinnovationen. Als Drehscheibe einer

branchenübergreifenden Innovationscommunity fördert oenpay gemeinsam mit allen beteiligten Stakeholdern die Entwicklung innovativer, nachhaltiger, inklusiver und sicherer Zahlungsverkehrslösungen. Durch die Innovationstätigkeit regt oenpay den Wettbewerb an und trägt wesentlich dazu bei, den Wirtschaftsstandort Österreich und die Unabhängigkeit des Zahlungsverkehrs in Europa zu gewährleisten. Als 100%iges Tochterunternehmen der Oesterreichischen Nationalbank nimmt oenpay bewusst eine neutrale und offene Stellung im Markt ein.

Über OeNB



Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) ist die Zentralbank der Republik Österreich und integraler Bestandteil des Eurosystems. Als solcher nimmt die OeNB eine breite Palette an Aufgaben und Verantwortungen wahr, wie etwa die Mitarbeit bei internationalen Organisationen sowie die Bereitstellung umfassender

Informationsdienstleistungen für die allgemeine Bevölkerung.

Zu den Kernaufgaben der OeNB zählt auch die Sicherstellung des Zahlungsverkehrs, wobei dem effizienten und reibungsfreien Funktionieren der Zahlungsverkehrssysteme oberste Priorität eingeräumt wird. Dies ist zur Stärkung des Vertrauens in den österreichischen Finanzmarkt unabdingbar. Auf europäischer Ebene werden Zahlungsverkehrssysteme vom Eurosystem bereitgestellt: Über TARGET Services wird der bargeldlose Zahlungsverkehr rasch und sicher abgewickelt.



