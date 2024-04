TRADINGIDEE des Tages EURUSD (05.04.2024)

Fakten:

EURUSD prallt erneut am Widerstand bei der 23,6-Fibonacci-Marke der Aufwärtswelle von 2022 ab

Öl verzeichnete einen Anstieg auf ein Niveau, das seit Oktober nicht mehr erreicht wurde, und könnte den Druck auf die Fed-Kommunikation erhöhen

Die Fed-Mitglieder Kashkari und Goolsbee bezweifelten, dass Zinssenkungen in diesem Jahr gerechtfertigt wären, wenn die Inflation nicht entscheidend von den aktuellen Niveaus abweicht

Die Daten zu den deutschen Industrial Orders fielen schwächer aus als erwartet (0,2% gegenüber 0,7% Prognose), und die französische Industrieproduktion stieg weniger stark als erwartet (0,2% gegenüber 0,4% gegenüber -1,1% zuvor)

Da die Wirtschaft in den USA nach wie vor deutlich stärker ist als in Europa, scheint die US-Notenbank mehr Spielraum zu haben, um die möglichen negativen Auswirkungen der sehr lange gehaltenen hohen Zinsen auf die Wirtschaft zu vermeiden

Die Volatilität des Eurodollars dürfte heute gegen 14:30 Uhr nach der Veröffentlichung der NFP-Daten aus den USA zunehmen. Der Markt erwartet, dass die Veränderung der US-Beschäftigung im März um fast 30 - niedriger sein wird als im Februar. Potenziell besser als prognostizierte Daten könnten darauf hindeuten, dass die gestrigen Äußerungen der Fed nicht nur leere Worte waren, mit denen die dovishe Stimmung an den Märkten abgekühlt werden sollte. Gestern deutete Neel Kashkari von der Fed an, dass er in diesem Jahr mit zwei Zinssenkungen rechnet, betonte jedoch, dass die Federal Reserve mit einer Lockerung der Politik in diesem Jahr warten könnte, wenn die Inflation auf dem derzeitigen Niveau verharrt. ..

