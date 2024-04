Amersfoort/Niederlande (ots) -Alle anderen Babboe Lastenräder wieder für den Straßenverkehr nach dringend empfohlener Sicherheitsprüfung freigegebenDer Lastenradhersteller Babboe hat in Abstimmung mit der Regierung von Mittelfranken die Untersuchung der Sicherheit aller seiner Modelle in Deutschland abgeschlossen. Das Ergebnis: Nach dem Rückruf der Modelle CITY (E) und MINI (E) werden noch das Modell City Mountain (Produktion vor 2020) sowie die Versionen des Modells Pro Trike/Transporter zurückgerufen. Die Untersuchung hat ergeben, dass alle anderen Babboe-Modelle weitergefahren werden können. Wir empfehlen unseren Kunden jedoch dringend, einen Termin für eine kostenlose Inspektion bei einem qualifizierten Fahrradhändler zu vereinbaren, die ab Ende April möglich sein wird.Damit werden in Deutschland etwa 15% aller Babboe-Lastenfahrräder ausgetauscht. Die ersten Lastenräder werden bereits im Laufe des Aprils abgeholt, danach wird der Rückruf in den anderen Ländern ausgerollt.Gerard Feenema, Direktor von Babboe: "Jetzt, da die Untersuchung der Sicherheit unserer Lastenrädern abgeschlossen ist, können die meisten unserer Kunden wieder auf die Straße zurückkehren. Wir raten aber allen dringend, ihre Lastenräder überprüfen zu lassen. Sicherheit geht vor. Das wird ab Ende April möglich sein. Diese Inspektion wird in mehreren Phasen durchgeführt. Wir beginnen mit den Mountain-Modellen. Alle anderen Modelle werden in den folgenden Wochen danach überprüft. Für die Besitzer eines der vom Rückruf betroffenen Lastenradmodelle, das ersetzt werden muss, haben wir jetzt eine geeignete Lösung gefunden, über die wir alle informieren werden. Leider wird die Umsetzung dieses Rückrufs viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir verstehen, dass dies für unsere Kunden unangenehm ist, aber unsere Priorität ist es, alle wieder sicher auf die Straße zu bringen."Babboe hat zusammen mit seiner Muttergesellschaft Accell Group eine interne Untersuchung der Fakten und Entwicklungen eingeleitet, die zu der aktuellen Situation geführt haben. Alles ist darauf ausgerichtet, Situationen wie diese in Zukunft zu verhindern. Qualitätskontrolle und Sicherheit für die Kunden stehen dabei an erster Stelle. Die zurückgenommenen Lastenräder werden von einer spezialisierten Stelle abgeholt und auf nachhaltige Weise demontiert.Die wichtigsten Aspekte der Regelung für Babboe-Besitzer- Alle Besitzer eines Babboe-Lastenrads, das fünf Jahre alt ist oder jünger und unter die Rückrufaktion fällt, erhalten ein neues Lastenrad. Da die Besitzer ihr Lastenrad so lange nicht nutzen konnten, wird ihnen ein höherwertiges Lastenrad angeboten. Falls gewünscht, können sie stattdessen auch ein E-Bike wählen.- Für alle Besitzer eines Babboe-Lastenrads, das unter die Rückrufaktion fällt und älter als fünf Jahre ist, wird der aktuelle Wert berücksichtigt und zu Grunde gelegt. Dieser Tageswert kann beim Kauf eines neuen Lastenrads geltend gemacht werden. Ziel ist, dass auf jeden Fall jedem von dem Rückruf betroffenen Kunden immer auch ein neues normales Fahrrad angeboten wird.Darüber hinaus erhalten alle Besitzer eines Babboe-Lastenrads einen Gutschein für einen Wartungscheck und/oder Zubehör. Dies gilt auch für Besitzer, deren Räder nicht von der Rückrufaktion betroffen sind.Für die weitere Abwicklung und Details kann jeder Babboe-Besitzer ab sofort eine eigens eingerichtete Website https://www.kontrollieredeinlastenrad.de/ besuchen. Hier können sie sich über das Sortiment der verfügbaren Lastenfahrräder sowie über Alternativen und Entschädigungen informieren.Pressekontakt:Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Kirsten Best, kirsten.best@fgsglobal.comOriginal-Content von: Accell Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173674/5750210