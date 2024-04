WIESBADEN (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 08.04.2024(Nr. 140) Außenhandel, Februar 2024(Nr. 141) Produktionsindex, Februar 2024(Nr. 142) Personenverkehr mit Bussen und Bahnen, 4. Quartal und Jahr 2023(Nr. 143) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Januar 2024Dienstag, 09.04.2024(Nr. 144) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, März 2024(Nr. 15) Zahl der Woche: "Offliner" in Deutschland und im internationalen Vergleich, 2023(Nr. 145) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), März 2024 (im Laufe des Tages)Mittwoch, 10.04.2024(Nr. 146) Baupreise für Wohngebäude, Februar 2024(Nr. 147) Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen in Deutschland (Erstergebnisse der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen, EU-SILC), Jahr 2023Donnerstag, 11.04.2024(Nr. N015) Entwicklung des Absatzes von Fleisch, Alkohol und Süßigkeiten in der Fastenzeit und im Januar, 2023-2024(Nr. 148) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Februar 2024(Nr. 149) Inlandstourismus, Februar 2024Freitag, 12.04.2024(Nr. 150) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, März 2024(Nr. 151) Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in der dualen Berufsausbildung, Jahr 2023 (vorläufige Ergebnisse)(Nr. 152) Insolvenzen, Januar 2024 + Trendindikator März 2024(Nr. 153) Pachten von landwirtschaftlichen Flächen und Rechtsformen von landwirtschaftlichen Betrieben (Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung), Jahr 2023(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5750209