Stuttgart (ots) -Das Abenteuer geht weiter! Auch in diesem Jahr lädt das Magazin Klassiker der Luftfahrt gemeinsam mit weiteren Luftfahrt-Titeln aus dem Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart zum Workshop für Air-to-Air-Fotografie BEHIND THE LENS ein. Erstmals wird es sowohl einen Basis- als auch einen Fortgeschrittenenkurs geben. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.Am Wochenende des 22. und 23. Juni ist es dann soweit: Auf der Hildesheimer Aviators Farm erhalten Fans historischer Flugzeuge und Hobbyfotografen die Gelegenheit, die Besonderheiten der Luftfotografie kennenzulernen oder noch intensiver zu erforschen. Im Rahmen der zweitägigen Kurse wird es möglich sein, während des Fluges aus der offenen Tür eines parallel aufsteigenden Flugzeugs historische Maschinen in der Luft fotografieren zu können.Die P-51 Mustang "Lousiana Kid", ein 1944 gebauter auffällig lackierter Jäger ist in diesem Jahr das Highlight und wird mit seinem Piloten Wilhelm Heinz das gesamte Wochenende für Fotos am Boden und in der Luft für die Teilnehmer zur Verfügung stehen. Als Stars des Wochenendes werden Ralf und Nico Niebergall mit ihren SIAI-Marchetti SF-260 in Hildesheim erwartet. Das international bekannte Vater-Sohn-Duo geht gemeinsam für enge Formationsflüge in die Luft, bei denen oft nur zwei bis fünf Meter zwischen den Flügelspitzen liegen - direkt neben dem Flugzeug, in dem die Teilnehmer sitzen werden.Die Kurse von erfahrenen Tutoren geleitet und bieten im Basisworkshop theoretische und praktische Grundlagen der Luftfotografie sowie die Anwendung des Gelernten zunächst bei Maschinen am Boden. Am zweiten Tag geht es dann an Bord des Fotoflugzeugs in die Luft und anschließend eine Besprechung der Bilder. Im Aufbauworkshop für Fortgeschrittene wird die Theorie vertieft und zudem finden einige Praxisteile bei beziehungsweise nach Sonnenuntergang - also unter anspruchsvolleren Bedingungen - statt.Weitere Infos und Anmeldungsunterlagen unter event.motorpresse.de/behindthelens/Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines derführenden Special-Interest-Medienhäuser international und mitLizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Weltverlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften,darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKEund viele, auch digitale, Special Interest Medien in denThemenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sportund Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind dieGründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. HermannDietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.linkedin.com/company/motor-presse-stuttgartwww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/5750271