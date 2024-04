Krypto-Trader verdienen 2 Mio. $ in einer Stunde: Das ist passiert

Spekulatives Kapital strebt zunehmend nach lukrativen Chancen und findet diese besonders in der dynamischen Welt der Kryptowährungen auf dezentralisierten Börsen. Auf DEX bleiben die Möglichkeiten für exponentielles Wachstum und hohe Gewinne beträchtlich. Allerdings sind diese Chancen auch mit einem entsprechenden Risiko verbunden; Verluste können ebenso markant sein. Trotz der Volatilität zeichnen sich immer wieder Erfolgsgeschichten ab, die das Potential für beträchtliche Erträge unterstreichen.

On-Chain-Daten bieten eine transparente Ansicht der Transaktionen, wodurch sichtbar wird, wer und wie schnell Geld verdient. Diese Offenheit ermöglicht es, die Geldflüsse und Vermögensverschiebungen in Echtzeit zu verfolgen.

So zeigen aktuelle Daten wieder eine Erfolgsgeschichte. Denn zwei Krypto-Trader haben in nur einer Stunde 2 Millionen US-Dollar verdient. Zugegebenermaßen handelte es sich bei beiden Wallet-Adressen bereits um etablierte Player, die mal eben Millionen US-Dollar investieren konnten. Dennoch zeigt eins - Vervielfachungen des eigenen Investments sind auf DEX an der Tagesordnung.

Krypto Trading: So verdienten Trader 2 Mio. $ in einer Stunde

Analysten von Lookonchain haben kürzlich neue Handelsbewegungen zweier Wallet-Adressen aufgedeckt, die in nur einer Stunde über 2 Millionen US-Dollar Gewinn durch den Handel mit der Kryptowährung ZEUS erzielten.

Die Wallet-Adresse GJ8KyJ investierte hier 2,85 Millionen US-Dollar mit dem Stablecoin USDC, um 7,74 Millionen ZEUS zu kaufen.

Durch den Verkauf von 7,41 Millionen ZEUS für 5,33 Millionen USDC realisierte diese Adresse einen Gewinn von 2,48 Millionen USDC.

Eine andere Wallet-Adresse, 4BVu5p, setzte 3,48 Millionen USDC ein, um 7,8 Millionen ZEUS zu erwerben und verkaufte diese dann für 5,58 Millionen USDC, was einem Profit von 2,1 Millionen $USDC entsprach.

Nächster 100x Coin? Dogecoin20 folgt auf Dogecoin

Meme-Coins bleiben prädestiniert für überdurchschnittliche Gewinne. Auch in den nächsten Wochen werden wir wieder von erfolgreichen Meme-Coin-Tradern lesen, die mehrere Millionen US-Dollar verdienten.

Doch die Survivorship Bias verleitet uns häufig, den Schwierigkeitsgrad zu unterschätzen. Eine fundierte Due-Diligence ist erforderlich, um hier die Chancen zu erhöhen. Dennoch könnte Dogecoin20 ein spannender Kandidat sein.

Dogecoin20 präsentiert sich in einer spannenden Marktphase als faszinierende Möglichkeit für Investoren, die nach außergewöhnlichen Gewinnchancen suchen. Mit dem Aufwind einer neuen Rallye des ursprünglichen Dogecoin erfährt auch dieser potenzielle Nachfolger bereits von Beginn an beachtliche Aufmerksamkeit. Insbesondere zieht Dogecoin20 jene Investoren an, die vom einzigartigen Reiz und den potenziellen, überdurchschnittlichen Gewinnen der Meme-Coins fasziniert sind. Der Erfolg des Presales, der in kürzester Zeit über 10 Millionen US-Dollar generierte, deutet auf ein starkes Interesse der Anleger hin. Die Zeit, um sich zu beteiligen, neigt sich dem Ende zu. Die Vorfreude in der Community steigt sichtlich, da der öffentliche Handel am symbolträchtigen Dogecoin-Day (20/4/2024) beginnen soll.

Das integrale Stake-to-Earn-Programm, das mit einem attraktiven APY lockt, rundet das Angebot. Durch den fairen und transparenten Vorverkauf und eine durchdachte Marketingstrategie strebt das Projekt nach einer nachhaltigen Entwicklung. Die bereits spürbare virale Dynamik von Dogecoin20 könnte sich als entscheidender Faktor für zukünftige Kurssteigerungen erweisen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.