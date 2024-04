Linz (www.anleihencheck.de) - Das Bundesamt für Statistik (BFS) teilte am Donnerstag mit, dass die Teuerung in der Schweiz im März erneut gesunken ist, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflationsrate sei auf 1,0 Prozent zurückgegangen, im Februar seien es noch 1,2 Prozent gewesen. Ökonomen hätten hingegen mit einem Anstieg auf 1,3 Prozent gerechnet. Damit würden weitere Zinssenkungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) noch wahrscheinlicher. Im Sommer 2022 habe die Inflation noch bei 3,5 Prozent gelegen. (05.04.2024/alc/a/a) ...

