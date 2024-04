Chart des Tages BITCOIN (05.04.2024)

Trotz eines anfänglichen Anstiegs in Richtung 70.000 - hat sich der Bitcoin-Preis unter 67.000 - eingependelt. Der Ausverkauf erfolgte langsam nach der gestrigen Schwäche an der Wall Street, und obwohl der Dollar das Ausmaß der Gewinne heute begrenzt, scheint der Schwung von BTC wieder nachzulassen. Die Anlegeraktivität während der asiatischen Sitzung, in der in den letzten Monaten der Großteil der Zuwächse stattfand, war verhalten. Dies zeigt, dass Kryptowährungen und Bitcoin nach wie vor stark von der Inflationsdynamik und der Kommunikation der US-Notenbank abhängig sein könnten. Wir können eine höhere Volatilität am Kryptomarkt nach der Veröffentlichung des US NFP um 14:30 Uhr deutscher Zeit erwarten.

Die Mitglieder der Fed haben gestern einige "besorgniserregende" Botschaften für risikoreiche Anlagen übermittelt. Neal Kashkari und Austan Goolsbee stellten die Notwendigkeit von Zinssenkungen in diesem Jahr in Frage, wenn die Inflation nicht entscheidend von den derzeitigen Niveaus herunterkommt. Andere Mitglieder äußerten sich weniger aggressiv, betonten aber auch die Notwendigkeit, die Trends genauer zu beobachten. Dies könnte zu dem Schluss führen, dass die Fed im Juni keine Zinssenkungen beschließen wird, zumal eine Entscheidung auf der OPEC+-Sommertagung noch ungewiss ist. Höhere Ölpreise, die sich derzeit auf einem 6-Monats-Hoch befinden, tragen zur Unsicherheit der Anleger an der Wall Street bei...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.