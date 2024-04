FRANKFURT (dpa-AFX) - Die RWE -Aktien haben sich am Freitag mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 31,22 Euro an der Spitze eines schwachen Dax behauptet.

Analystin Wanda Serwinowska von der Schweizer Großbank UBS senkte zwar das Kursziel für die Aktien des Energiekonzerns von 52 auf 49 Euro, sieht damit aber immer noch ausreichen Spielraum für eine Kaufempfehlung.

RWE habe zu Jahresbeginn unter fallenden Energiepreise gelitten, sowie unter der Erwartung, dass die Leitzinsen wichtiger Notenbanken wie EZB und Fed länger hoch bleiben könnten als zuvor gedacht, erklärte die Expertin. Mittlerweile gebe es aber wieder positivere Signale mit Blick auf die Preise für Erneuerbare Energie.

Der RWE-Kurs war von gut 42 Euro Mitte Dezember bis Ende Februar auf rund 30 Euro gefallen. Seither schwankte er über weite Strecken zwischen 30 und etwa 32 Euro./mis/jha/