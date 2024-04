NEUILLY-SUR-SEINE, France (ots/PRNewswire) -Die Adelaïde Gruppe kann für das Geschäftsjahr 2023 erneut eine beachtliche Leistung vorweisen und übertrifft die angestrebten Ziele.Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Adelaïde Gruppe einen Umsatz von 400 Millionen Euro, was einem Wachstum von 18 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Ergebnisse übertreffen die gesetzten Ziele und das Vorhaben der Gruppe, bis zum Ende des Strategieplans "IMPACT24" einen Umsatz von über 400 Millionen Euro zu erreichen.Die Gruppe erweitert ihre internationalen Aktivitäten, wobei inzwischen 25 % ihrer Geschäfte dank neuer Übernahmen in Europa ausserhalb Frankreichs stattfinden. In den letzten vier Jahren hat die Gruppe neun Akquisitionen oder Beteiligungen getätigt.Zudem fördert die Gruppe Innovation und Digitalisierung mit neuen, einzigartigen Services für ihre Kundschaft."In unserer sich rasch wandelnden Branche können wir dank unserer Positionierung als unabhängiger Broker erfolgreich sein, indem wir ein nachhaltiges Wachstum sicherstellen und massgeschneiderte Konzepte mit Rentabilität verbinden. Wir sind stolz auf diese Erfolge, die das unermüdliche Engagement unserer Mitarbeitenden sowie die Robustheit und Effizienz unserer Gruppe", erklärt Jacques Verlingue, Präsident der Adelaïde Gruppe.Die Tochtergesellschaft Verlingue, welche auf den Schutz von Unternehmen spezialisiert, verzeichnete 2023 einen Umsatz von 285 Millionen Euro. Dies entspricht einem Wachstum von 19 %, wovon die Hälfte durch organisches Wachstum erzielt wurde. 35 % der Aktivitäten fanden ausserhalb Frankreichs statt, dank der Wachstums-Strategie, die sich durch neue Niederlassungen in Italien und in Grossbritannien.Die Tochtergesellschaft Génération, spezialisiert auf die Verwaltung von Krankenversicherungs- und Vorsorgeverträgen, steigerte ihr Wachstum um 18 % im Vergleich zu 2022 und erreichte 2023 einen Umsatz von 102 Millionen Euro. Dieses Wachstum führte zu einer grösseren Kundenbasis: mehr als 2,4 Millionen Personen sind in der Krankenversicherung und 1.1 Millionen in der Vorsorge versichert. Auch der Bereich der Einzelversicherungen mit über 150'000 Mitgliedern verzeichnet ein starkes Wachstum. Gleichzeitig fördert Génération seine räumliche Ausdehnung durch die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Saint-Nazaire.Im Jahr 2023 verstärkte Cocoon, spezialisiert auf den Vertrieb von Kranken- und Vorsorgeversicherungen für Privatpersonen, sein Führungsteam mit der Ernennung von Fanny Ridet zur Geschäftsführerin. Mit einem Umsatz von 13 Millionen Euro zielt Cocoon darauf ab, sich als führende Kraft im digitalen und ethischen Vertrieb von Zusatzversicherungslösungen im Gesundheitsbereich zu positionieren."Wir sind überzeugt, dass die Adelaïde Gruppe auch im Jahr 2024 ihren dynamischen Kurs beibehält und damit die Ziele des ehrgeizigen Strategieplans übertrifft. Unsere Ergebnisse verbessern sich stetig und spiegeln unser Engagement wider, den Kunden einen immer grösseren Mehrwert zu bieten." Gilles Bénéplanc, CEO der Adelaïde Gruppe.Adelaïde bekräftigt seine Ambitionen, sich als unabhängiges Familienunternehmen als führender Broker in Europa zu etablieren.Ein Jahr vor dem offiziellen Ende des Strategie-Plans "Impact24" entwickelt sich die Adelaïde Gruppe dynamisch und im Einklang mit ihren operativen und finanziellen Zielen.Mit der Erhöhung des Umsatzanteils, den Verlingue im Ausland erwirtschaftet, schlägt die Gruppe entschlossen den Weg der europäischen Expansion ein."Unsere Erfolge spiegeln unser Engagement für unsere europäische Strategie wider. Als unabhängiges Familienunternehmen möchten wir diese Identität bewahren und gleichzeitig unsere Geschäfte in Frankreich und im Ausland ausbauen. Diese Ergebnisse bestätigen, dass wir eine Alternative zu grossen global agierenden oder finanzgestützen Broker darstellen", Benjamin Verlingue, stellvertretender CEO der Adelaïde Gruppe.Zukünftige Entwicklung der Unternehmensführung im Zeichen von Innovation und WachstumIm Jahr 2024 steht ein bedeutender Führungswechsel in der Gruppe bevor: Benjamin Verlingue wird den Vorsitz von Jacques Verlingue übernehmen. Dieser Übergang symbolisiert Kontinuität und zeigt den starken Entschluss, die Unabhängigkeit und den Innovationsgeist der Gruppe zu wahren.Mit mehr als 2'500 Mitarbeitenden hat sich Adelaïde zum Ziel gesetzt, 2024 über 250 neue Talente einzustellen.Über die Adelaïde GruppeDie Adelaïde Gruppe spezialisiert sich auf die Beratung, die Vermittlung, den Vertrieb und die Verwaltung von Versicherungen. Ihr Ziel ist es, ihren Kunden die Kontrolle der Risiken im Geschäftsumfeld zu ermöglichen und sie beim Schutz ihres Unternehmens und ihrer Mitarbeitenden zu unterstützen. Seit mehr als 90 Jahren unternimmt die Gruppe mutige Schritte, wächst und erfindet sich immer wieder neu. Heute ist sie mit den drei erfolgreichen Unternehmen Verlingue, Génération und Cocoon einer der wichtigsten Akteure im französischen Versicherungsmaklergeschäft. Mit den vier Schwerpunktbereichen organisches Wachstum, strategische Übernahmen, internationale Expansion und digitaler Wandel will die Gruppe das erklärte Ziel, eine grosse, europaweit tätige Brokergruppe aufzubauen, die ihren familiären Werten treu bleibt und sich ihre Unabhängigkeit bewahrt, erreichen.2500 Mitarbeitende3000 Mio. € verhandelte Prämien2.4 Millionen Versicherte im Bereich Krankenversicherung und 1.1 Millionen in der VorsorgeIn 5 Ländern: Frankreich, Grossbritannien, Schweiz, Portugal, Italienwww.adelaidegroup.frlfortin@epoka.frPressekontakt:Lucie Fortinlfortin@epoka.fr+33 (0)6 19 68 70 18Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2380073/Groupe_Adelaide_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/adelaide-gruppe-verkundet-umsatzwachstum-von-18-im-jahr-2023-302109204.htmlOriginal-Content von: Groupe Adelaïde, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174221/5750419