Dow, ein führendes Unternehmen in der Materialwissenschaft, hat erneut eine hohe Anerkennung erhalten und sich überdurchschnittlich im Vertrauen seiner Mitarbeiter etabliert. Bei einer jährlichen Bewertung durch Great Place To Work® und Fortune wurde Dow zum vierten aufeinanderfolgenden Jahr als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet, was die Platzierung in den Fortune 100 Best Companies to Work For® deutlich macht. Von ehemals Platz 89 im Vorjahr stieg das Unternehmen auf Platz 79. Mit seinem umfassenden Einsatz für Integration und Nachhaltigkeit bestätigt Dow seine Position als einzige Firma im Bereich der Materialwissenschaften in dieser renommierten Liste und als höchstplatziertes unter vier Herstellungs- und Produktionsunternehmen.

Einzigartigkeit durch Vertrauen und Engagement

Die Auszeichnung betont Dows Streben nach Inklusion, Diversität [...]

Hier weiterlesen