DJ MARKT USA/US-Arbeitsmarkt gibt die Richtung vor

Für den Wochenausklang deutet sich an der Wall Street eine etwas festere Tendenz an. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,3 Prozent zu. Den entscheidenden Impuls wird der vorbörslich anstehende Arbeitsmarktbericht für März liefern. Sollte sich der Arbeitsmarkt weiterhin als robust erweisen, könnte dies die zuletzt schon nach hinten verschobenen Zinssenkungserwartungen weiter sinken lassen. Auch die jüngsten Aussagen von Seiten der US-Notenbank zeigten keine klare Richtung in Bezug auf anstehende Zinssenkungen.

Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, stellte Zinssenkungen in diesem Jahr in Frage, sollte sich die Inflation weiter seitwärts bewegen. Seine Aussagen hatten die US-Börsen am Vortag im späten Geschäft belastet. US-Notenbankpräsident Jerome Powell wiederum hatte zuletzt erklärt, er rechne immer noch mit einer Zinssenkung in diesem Jahr - allerdings nicht in nächster Zeit. So könnte der Arbeitsmarktbericht hier eine Tendenz vorgeben. Es wird für März mit 200.000 neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft gerechnet, nach 275.000 neuen Stellen im Februar.

Unternehmensmeldungen sind zum Wochenausklang dünn gesät. Die Blackrock-Aktie zeigt sich vorbörslich mit einem Plus von 0,1 Prozent. Ein kleiner aktivistischer Hedgefonds setzt Blackrock-Mitgründer Larry Fink unter Druck und will ihn als Chairman absetzen. Bluebell Capital hat eine Aktionärsresolution eingebracht, in der gefordert wird, dass der Chairman des weltgrößten Vermögensverwalters unabhängig sein muss, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

Die Apple-Titel verzeichnen einen Aufschlag von 0,3 Prozent. Der Apple-Zulieferer Foxconn hat im März einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnet und dabei von starker Nachfrage nach Cloud- und Unterhaltungselektronik-Produkten profitiert. Der taiwanische Konzern stellt für das zweite Quartal Wachstum in Aussicht, trotz des starken Erdbebens in Taiwan in dieser Woche.

April 05, 2024

