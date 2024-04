Leipzig (ots) -Sachsen-Anhalts Landesregierung zieht Zwischenbilanz. Bei "Fakt ist!" stellen sich die Spitzen der schwarz-rot-gelben Koalition den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Zu sehen ist die Runde aus Magdeburg am Montag, 8. April 2024, ab 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/tv und auf dem MDR-YouTube-Kanal sowie um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.Während in Sachsen und Thüringen der Wahlkampf anläuft für die Landtagswahlen im September, hat das Kabinett in Sachsen-Anhalt derzeit die Hälfte der aktuellen Legislaturperiode hinter sich gebracht. Anlass für eine Halbzeit-Bilanz und einen Ausblick auf die Herausforderungen der kommenden zwei Jahre.Gestartet war die Landesregierung mitten in der Corona-Pandemie. Diese galt beim Amtsantritt aus Sicht der Menschen im Land als drängendstes Problem, flankiert von der Situation auf dem Land und in Sachsen-Anhalts Schulen sowie der Lage der Wirtschaft.Inzwischen ist die Pandemie vorbei und zumindest die Lage der Wirtschaft sehen zahlreiche Menschen im Land recht positiv. Das ergibt eine aktuelle Befragung des Meinungsbarometers MDRfragt zur Arbeit der Landesregierung. Bei der Bildungspolitik und der Erschließung des ländlichen Raums sehen hingegen viele Mitglieder der MDRfragt-Gemeinschaft weiterhin großen Verbesserungsbedarf.Besonders unzufrieden zeigen sich die Menschen bei der Gesundheitsversorgung. Während das in Sachsen nur etwa auf ein Drittel der MDRfragt-Mitglieder zutrifft, sind es in Sachsen-Anhalt mehr als die Hälfte der Teilnehmenden. Über die Gesundheitsversorgung in der Zukunft zeigen sich sogar 80 Prozent der Befragten aus Sachsen-Anhalt besorgt.Zur Halbzeitbilanz der Landesregierung hat "Fakt ist!" Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), seinen Stellvertreter Armin Willingmann (SPD) sowie die zweite stellvertretende Ministerpräsidentin, Lydia Hüskens (FDP), eingeladen. Sie stellen sich den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zu gut zweieinhalb Jahren gemeinsamen Regierens.Wo hat die Landesregierung geliefert? Wo muss sie besser werden? Ist sie aus Sicht der Menschen in Sachsen-Anhalt auf dem richtigen Weg? Diese und andere Fragen diskutieren Anja Heyde und Stefan Bernschein mit den drei Regierungsspitzen und Mitgliedern der MDRfragt-Gemeinschaft, von denen einige schon im Vorfeld der Landtagswahl 2021 ihre Erwartungen an die Landesregierung formuliert haben.Wie immer steht für das Studiopublikum ein offenes Mikrofon bereit, das einlädt, sich aktiv an der Debatte zu beteiligen.Pressekontakt:Thomas Ahrens, MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel. (0391) 539 21 21Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5750487