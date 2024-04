Berlin - Die Grüne Jugend drängt die Regierung, die Kindergrundsicherung ohne Kompromisse durchzusetzen. Grüne und SPD müssten jetzt beweisen, dass sie an der Seite von Kindern in Armut stehen, sagte Katharina Stolla, Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, dem "Spiegel".



"Das bedeutet: Schluss mit den Kompromissen, her mit der Kindergrundsicherung." Die vorgesehenen Gelder reichten noch nicht einmal, um Kinderarmut endgültig zu bekämpfen, kritisiert sie. "Es ist ein absolutes Armutszeugnis, dass die Kindergrundsicherung zu scheitern droht."



Obwohl der Gesetzentwurf schon im Kabinett behandelt und die Einigung von Spitzenvertretern der drei Parteien auf einer Pressekonferenz vorgestellt wurde, geht es derzeit nicht voran.

