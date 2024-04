Mainz (ots) -Woche 15/24Donnerstag, 11.04.23.00 Neo Tropic Tonightmit Aurel Mertz Bitte Ergänzung beachten:Zu Gast: Jannik Schümann(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.00 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 14.04.2024, und Montag, 15.04.2024, beachten.)Woche 16/24Donnerstag, 18.04.23.00 Neo Tropic Tonightmit Aurel Mertz Bitte Ergänzung beachten:Zu Gast: Vanessa Mai(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.00 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 21.04.2024, und Montag, 22.04.2024, beachten.)Woche 17/24Donnerstag, 25.04.23.00 Neo Tropic Tonightmit Aurel Mertz Bitte Ergänzung beachten:Zu Gast: Niklas van Lipzig & David Martin(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.00 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 28.04.2024, und Montag, 29.04.2024, beachten.)Woche 18/24Donnerstag, 02.05.23.00 Neo Tropic Tonightmit Aurel Mertz Bitte Ergänzung beachten:Zu Gast: Alli Neumann(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.00 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 05.05.2024, und Montag, 06.05.2024, beachten.)Woche 20/24Donnerstag, 16.05.23.00 Neo Tropic Tonightmit Aurel Mertz Bitte Ergänzung beachten:Zu Gast: Nikeata Thompson, Sira-Anna Faal(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.00 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 26.05.2024, und Montag, 27.05.2024, beachten.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5750528