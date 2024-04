NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML vor Zahlen für das erste Quartal von 950 auf 1100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem starken Auftragseingang des Chipindustrie-Ausrüsters. Die Markterwartung hierfür erscheine viel zu niedrig. Die Aktie habe reichlich Luft für eine höhere Bewertung./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 23:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 00:15 / BST

NL0010273215