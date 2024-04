ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 52 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Jahreszahlen des Energieversorgers habe sie ihre Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2024 bis 2028 um bis zu 14 Prozent reduziert, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie hält die RWE-Aktie nach wie vor für unterbewertet und betrachtet den aktuellen Kurs als attraktiven Einstiegspunkt./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2024 / 20:51 / GMT

DE0007037129