Die schwachen Auslieferungszahlen für das erste Quartal trieben vielen Experten die Sorgenfalten auf die Stirn. Die Tesla-Aktie hat die vielen Herabstufungen durch die Analysten im Anschluss allerdings gut verdaut. Am Donnerstag gewannen die Tesla-Papiere 1,6 Prozent. Pläne für eine Produktion in Indien erwiesen sich als Treiber, nachdem die Papiere des E-Fahrzeugherstellers in dieser Woche zunächst unter enttäuschenden Auslieferungszahlen gelitten hatten.Ohnehin hat die Tesla-Aktie die vielen Herabstufungen ...

