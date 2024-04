JPMorgan Chase & Co. vollzieht weitere bedeutende Veränderungen in seiner Führungsriege in China. Nach der Ankündigung des Rücktritts eines US-Bankenführers verlässt nun auch der Vorsitzende seines Onshore-Wertpapiergeschäfts das Unternehmen. Im Rahmen eines siebenjährigem Ausbaus des Investmentbanking und Wertpapiergeschäfts trug er maßgeblich zur Entwicklung der Geschäfte bei und wird nun durch eine ehemalige Offizielle der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde ersetzt, die bereits letztes Jahr die Position der Geschäftsführerin des Unternehmens übernommen hatte. Eine weitere Schlüsselfigur, die zuvor die China-Equities-Abteilung geleitet hatte, rückt nun zur CEO Position auf. Diese Neuaufstellung erfolgt vor dem Hintergrund, dass JPMorgan als einziger Wall-Street-Bank innerhalb von drei Jahren vollständige Kontrolle über Futures, [...]

