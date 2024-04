DJ WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. April (15. KW)

=== M O N T A G, 8. April 2024 *** 08:00 DE/Handelsbilanz Februar *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar *** 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungssektor Januar 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum 11:30 DE/Regierungs-Pk 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim Spatenstich der neuen Produktionsstätte von Eli Lilly and Company, Alzey 18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 1Q 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit Lesern bei der VRM Verlagsgruppe, Mainz *** - DE/Tui AG, Notierung der Aktie im Prime Standard der Frankfurter Börse - US/Präsident Biden, Vorschlag für Erlass von Studienkrediten, Madison, WI - CN/US-Finanzministerin Yellen, Treffen mit PBoC-Gouverneur Pan D I E N S T A G, 9. April 2024 *** 01:00 US/Minneapolis Fed President Kashkari, Rede in der University of Montana *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 1Q *** 08:00 DE/Maut-Fahrleistungsindex März *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 1. Quartal 11:00 DE/Bundesinnenministerin, BKA-Präsident Münch, Pk zur polizeilichen Kriminalstatistik 2023, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender - DE/Auktion 2,10-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2029 im Volumen von 4 Mrd EUR M I T T W O C H, 10. April 2024 *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV 10:00 DE/Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion Mast, Pk zur Woche im Parlament, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme Klausur BDA, BDI, DIHK, ZDH, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Regierungsbefragung von Außenministerin Baerbock und Verkehrsminister Wissing, Berlin 13:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 US/Realeinkommen März *** 14:30 US/Verbraucherpreise März *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestände DoE 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC Sitzung 19./20. März - SG/Börsenfeiertag Seoul, Singapur - DE/Auktion neuer Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im Volumen von 2,5 Mrd EUR - US/US-Präsident Biden, Treffen mit Japans Ministerpräsident Kishida D O N N E R S T A G, 11. April 2024 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise März *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 09:00 DE/Bundesarbeitsminister Heil, Bundesentwicklungsministerin Schulze, Konferenz zu Sorgfaltspflichten in globalen (Rohstoff-)Lieferketten, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 11:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit Mitgliedern der Zukunftskommission Landwirtschaft, Berlin 12:00 DE/Verbände ABDA, KBV, KZBV, DKG, Pk zu "Gesundheitspolitische Bilanz - Versorgung in Gefahr", Berlin 13:00 DE/Verbändebündnis Wohnungsbau, 15. Wohnungsbau-Tag, Berlin *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise März *** 14:45 EU/EZB, PK mit EZB-Präsidentin Lagarde nach Ratssitzung *** 15:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede zur Frühjahrstagung von IWF und Weltbank *** 17:30 US/Boston Fed Präsidentin Collins, Teilnahme an Veranstaltung der New York Fed 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim Abschlussappell zur Würdigung der Mali-Einsätze, Berlin 18:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme am Europe Calling Webinar zu "Wie gelingt die Transformation in Europa? - Ein europäisches Bürger:innengespräch" 19:10 US/Boston Fed President Bostic, Rede bei Veranstaltung der Urban Financial Services Coalition - EU/Treffen der Eurogruppe - US/US-Präsident Biden, empfängt Japans Ministerpräsident Kishida und den philippinischen Präsidenten Marcos F R E I T A G, 12. April 2024 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) März *** 08:00 GB/BIP Februar *** 08:00 GB/Außenhandel Februar *** 08:00 GB/Industrieproduktion Februar 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 DE/BayernLB, Jahresergebnis und BI-PK *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt März *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen März 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q 13:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), HV *** 13:00 GR/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Delphi Economic Forum 13:15 DE/Bundeskanzler Scholz, georgischer Ministerpräsident Kobachidse, Pk nach gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Import- und Exportpreise März *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) April - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt März *** 20:30 US/Atlanta Fed President Bostic, Rede in der Tulane University ===

