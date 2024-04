DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 6. April bis Montag, 8. April (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 6. April 2024 13:30 RO/Bundeskanzler Scholz, Rumäniens Ministerpräsident Ciolacu, Bilaterales Gespräch, Bukarest - SK/Stichwahl um das Präsidentenamt in der Slowakei - US-Finanzministerin Yellen setzt China-Reise for S O N N T A G, 7. April 2024 - US-Finanzministerin Yellen, Treffen mit chinesischem Premier Li Qiang, Peking M O N T A G, 8. April 2024 *** 08:00 DE/Handelsbilanz Februar Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +22,3 Mrd Euro zuvor: +27,5 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +6,3% gg Vm Importe PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +3,6% gg Vm *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm *** 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungssektor Januar 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum 11:30 DE/Regierungs-Pk 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 16:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim Spatenstich der neuen Produktionsstätte von Eli Lilly and Company, Alzey 18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 1Q 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit Lesern bei der VRM Verlagsgruppe, Mainz *** - DE/Tui AG, Notierung der Aktie im Prime Standard der Frankfurter Börse - US/US-Präsident Biden, Vorschlag für Erlass von Studienkrediten, Madison, WI - CN/US-Finanzministerin Yellen, Treffen mit PBoC-Gouverneur Pan ===

