Kornelius Purps (antea): Der Elefant im Inflationsladen

05.04.2024 -

Nun steht also der Vorschlag im Raum, zwanzigtausend Elefanten aus Botswana nach Deutschland auszufliegen. Würde dies innerhalb von drei Monaten erfolgen, so stiege die deutsche Elefantenimmigration auf das Jahr hochgerechnet um achtzigtausend Exemplare. Zugegeben, in diesem speziellen Fall ist es wenig zielführend, eine Drei-Monats-Veränderung auf einen Jahresanstieg hochzurechnen. Bei Inflationsdaten hingegen kann dies durchaus sinnvoll sein. Jahresänderungsraten der Preisindizes sind stark beeinflusst von Preisbewegungen, die bereits viele Monate zurückliegen. Um zeitnahe Preisentwicklungen abzugreifen, bietet es sich daher an, die Veränderungsrate der vergangenen drei Monate auf eine Jahresrate hochzurechnen. Für die Eurozone wurden in dieser Woche die vorläufigen März-Inflationszahlen ver-öffentlicht, und in der kommenden Woche entscheidet der EZB-Rat über die weitere Zinspolitik. Anlass genug, den Rüssel etwas tiefer in das Datenmeer der Inflationsdaten zu stecken.

(...)