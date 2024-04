© Foto: Jingming Pan - unsplash



Gold überspringt die 2.300 US-Dollar und durchbricht dabei eine weitere Schallmauer. Auftretende Störfeuer prallten am Edelmetall ab. Rücksetzer werden schnell kompensiert. Die Preisrallye gewinnt an Dynamik. Die potentiellen Preistreiber dieser Goldrallye sind vielfältig. Das Spektrum reicht von Notenbankkäufen bis hin zur aktuell von Unsicherheiten geprägten geopolitischen Lage. Gebannt blicken die Finanzmärkte in Richtung Nahen und Mittleren Osten. Dort brodelt es zwar ohnehin immer. Allerdings könnte der Angriff auf die iranische Botschaft im syrischen Damaskus vor einigen Tagen die Lage noch einmal deutlich verschärfen, um den Begriff Eskalation zu vermeiden. Der Iran macht Israel für …