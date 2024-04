Halle (Saale) - Der Schauspieler Peter Sodann ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 87 Jahren, wie am Sonntagmorgen mehrere Medien übereinstimmend berichten.



Sodann war neben seiner Arbeit als Schauspieler auch als Regisseur und Theaterintendant tätig. Deutschlandweit bekannt wurde er für seine Rolle als "Tatort"-Kommissar Bruno Ehrlicher, die er zwischen 1992 und 2007 spielte. Aber auch im Theater machte er sich einen Namen. Er lebte und arbeitete seit 1980 in Halle (Saale), wo er unter anderem bis 2005 Intendant des "Neuen Theaters" war. Für seine Verdienste war er 2005 von der Stadt Halle zum Ehrenbürger ernannt worden.



Politisch war der Schauspieler unter anderem mehrfach als Unterstützer der Linken aufgetreten. Im Mai 2009 trat er als Kandidat der Partei für das Amt des Bundespräsidenten an und kam am Ende auf 91 von 1.224 Stimmen.

