Frankfurt (pta/07.04.2024/09:30) - Die Chancen bei Tech-Aktien liegen darin, dass diese Unternehmen oft innovativ sind und schnelles Wachstum verzeichnen können. Dadurch bieten sie Investoren oft attraktive Renditemöglichkeiten. Tech-Aktien sind oft auch weniger anfällig für konjunkturelle Schwankungen, da die Nachfrage nach Technologieprodukten in der Regel konstant ist.

Allerdings gibt es auch Risiken bei Tech-Aktien. Da der Technologiesektor sehr volatil ist, können Tech-Aktien starken Kursschwankungen unterliegen. Zudem kann die Entwicklung neuer Technologien und Produkte sehr kostenintensiv sein, was zu hohen Investitionen und damit verbundenen Risiken führen kann. Außerdem sind Tech-Unternehmen oft Konkurrenz- und regulatorischen Risiken ausgesetzt.

Es ist daher wichtig, bei der Anlage in Tech-Aktien eine diversifizierte Strategie zu verfolgen und das Risiko bewusst zu steuern. Investoren sollten sich auch über die Unternehmen, deren Produkte und Marktpositionierung informieren, um fundierte Anlageentscheidungen treffen zu können. Für Anlegerinnen und Anleger ergeben sich daraus Chancen, aber auch Risiken.

Chancen von Tech-Aktien:

Oftmals hohes Wachstumspotenzial (durch hohe Innovationskraft und oftmals auch einen Pionier-Status in ihrem Kernbereich).

Starke Marktpositionen (durch kontinuierliche Weiterentwicklung, neue Dienstleistungen und Produkte und zukunftsorientierte Technologien.

Anschub durch Megatrends (wie Mobilitätswende und Digitalisierung)

Kurzfristige und hohe Gewinne möglich (durch Volatilität).

Risiken von Tech-Aktien:

Tech-Konzerne werden oftmals hoch bewertet. (Verhältnis zwischen Umsatz und Gewinn zum Aktienkurs ist anders als in anderen Branchen.)

Technologiesektor hängt von Trends ab (und ist damit schwer berechenbar).

Es droht ein schneller Kursabfall (wenn Unternehmen Trends verschlafen oder Innovationen nicht angenommen werden).

Zunehmende Regulierung (schränkt Freiheiten der Unternehmen ein).

Meta (ISIN: US30303M1027) als Beispiel der Volatilität

Vielleicht keine weitere Entwicklung zeigt die Volatilität bei Tech-Aktien so gut auf wie die rund um den Meta-Konzern. Ende 2021 konnten die Wertpapiere ein Rekordhoch bei 322,80 Euro erreichen. Die Stellung auf dem Markt könnte rund um Megatrends wie die künstliche Intelligenz (KI), Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) kaum besser sein. Und trotzdem brach der Kurs an den Finanzmärkten unvermittelt ein.

Am 3. Februar 2022 verlor Meta rund 250 Milliarden US-Dollar an Börsenwert - in kürzester Zeit. Ende 2022 erreichte die Aktie dann sogar einen Tiefpunkt bei 91,01 Euro. Es folgte eine Erholungsrallye, die womöglich noch nicht abgeschlossen ist. Einige Analysten glauben, dass Meta sogar das Rekordhoch überbieten könnte.

Adcore (ISIN: CA00654B1040) als Beispiel für neue Innovationen

Eine spannende Marktposition nimmt derzeit nach und nach ein global agierendes Unternehmen mit Hauptsitz in Kanada ein. Adcore hat eine Automatisierungsplattform geschaffen, welche Unternehmen beim E-Commerce und im Werbemanagement unterstützen kann - auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI). Die innovativen Tools haben bereits große Tech-Konzerne überzeugt.

Seit geraumer Zeit hat das Unternehmen den Status eines "Verified Partners" von Amazon (ISIN: US0231351067) erhalten hat. Schon zuvor wurde es mit dem "Microsoft Advertising 2023 Global Channel Partner of the Year Award" ausgezeichnet. Das sind vielversprechende Nachrichten, die zeigen, dass Adcore ein innovatives Produktportfolio geschaffen hat.

Schon viele Tech-Unternehmen haben durch neue Innovationen einen schnellen Aufschwung erlebt. Adcore könnte es ähnlich gehen, die Voraussetzungen scheinen günstig. Das dürfte auch Anlegerinnen und Anleger interessieren, welche die Aktie auch an deutschen Finanzmärkten handeln können.

Netflix (ISIN: US64110L1061) - wohin führt die Erholungsrallye?

Auch der US-amerikanische Streamingdienst erlebte zuletzt eine Berg- und Talfahrt. Ende 2021 wurde von der Netflix-Aktie bei 611 Euro ein Rekordhoch erreicht. Etwa ein halbes Jahr später waren die Wertpapiere für weniger als 200 Euro zu haben. Auch Netflix befindet sich seitdem auf einer Erholungsrallye, diese konnte sich aber noch nicht ganz so vielversprechend zeigen, wie es bei Meta der Fall ist.

Einige Analysten glauben daran, dass der Streaming-Gigant an den Finanzmärkten noch Luft nach oben hat.

Passender Tech-ETF: Xtrackers MSCI World Information Technology (ISIN: IE00BM67HT60)

Dieser ETF umfasst Unternehmen aus dem Informationstechnologiesektor auf globaler Ebene, darunter führende Technologieunternehmen.

Top-Holdings: Apple (ISIN: US0378331005), Microsoft (ISIN: US5949181045) und Nvidia (ISIN: US67066G1040)

Tech-Investments bringen viel Potenzial mit

Es gibt viele Möglichkeiten, in Tech-Aktien zu investieren. Diese finden sich in einzelnen Aktien, Fonds und ETFs. Anlegerinnen und Anleger sollten allerdings die Grundlagen rund um Technologiekonzerne verstehen und wissen, worauf sie sich einlassen. Außerdem sollten sie die Marktsituation und das eigene Depot immer im Blick behalten. Dann können Technologie-Aktien für schnelle und lukrative Erträge führen. Das haben die letzten Jahre eindrucksvoll gezeigt.

--

