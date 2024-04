Quantum Valley: RPI und IBM feiern Meilenstein

TROY, N.Y. und MADRID - In einer eindrucksvollen Demonstration von Innovationsführerschaft haben das Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) und ein bekannter Technologiegigant den weltweit ersten Quantencomputer dieses Unternehmens an einer Universität enthüllt. Das Quantum System One wird an der historischen Voorhees Computing Center Kapelle des RPI zur Förderung der Forschung sowie der Entwicklung zukünftiger Technologieexperten dienen. Mit einem 127-Qubit 'Eagle' Prozessor ausgestattet, soll das System Pionierarbeit in den Bereichen Chemie, Physik und anderen leisten und dabei helfen, einen sogenannten Quantum Advantage zu erlangen. Gleichzeitig festigt diese Zusammenarbeit die Rolle des RPI als Zentrum für quantentechnologische Innovationen, benannt als "Quantum Valley". Die Zusage eines großen Technologiepartners, [...]

