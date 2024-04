Las Vegas (ots/PRNewswire) -Die 2024 National Association of Broadcasters Show (2024 NAB Show (https://nabshow.com/2024/)) findet vom 13. bis 17. April im Las Vegas Convention Center in Nevada statt. Mehr als 1.500 Marken aus aller Welt werden auf dieser mit Spannung erwarteten Veranstaltung ihre Angebote präsentieren. Unter anderem wird PGYTECH (https://www.pgytech.com/), eine weltweit bekannte Marke für Fotozubehör, ihre gesamte Produktpalette auf der Messe präsentieren und am Stand C9116 einen Vorgeschmack auf ihre kommenden Starprodukte geben.Die NAB Show gilt als eine der weltweit hochkarätigsten Messen der elektronischen Kommunikations- und Medienbranche und findet jährlich im April in den Vereinigten Staaten statt. Die Messe zieht über 100.000 Fachleute aus der Branche an, darunter Hersteller, Lieferanten, Großhändler, Einzelhändler, Importeure und Exporteure aus der ganzen Welt. Die NAB Show dient jedes Jahr als inhaltsreiche Plattform zur Erkundung der neuesten Technologien und Trends in der weltweiten Rundfunk-, Foto- und Videobranche.PGYTECH wird seine gesamte Produktpalette vorstellen, zu denen Fototaschen, Host-Matching-Lösungen und Halterungssysteme für die Fotografie gehören, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Fotoenthusiasten in Nordamerika zugeschnitten sind. Zu den besonderen Highlights gehören die Ausstellung von Vorzeigeprodukten wie OneMo 2, das Mantis-Stativ und die Flash Card Box sowie die Vorstellung der neuesten Produkte: OneGo Solo V2 und das CFexpress Creatmate Card Reader Case (https://www.pgytech.com/products/cfexpress-createmate-card-reader-case), neben weiteren wichtigen Neuzugängen. PGYTECH ist bekannt für seine innovative Qualität und nahtlose Interaktion und zeigt sich bereit, auf der Veranstaltung eine weitere Runde bahnbrechender Produkte vorstellen.Darüber hinaus wird PGYTECH während der Messe eine Reihe interaktiver Aktivitäten und Gewinnspiele veranstalten, um seine nordamerikanischen Fans für sich einzunehmen. Darüber hinaus wird es vom 13. April bis zum Ende der Messe spezielle Messeangebote geben. PGYTECH-Fans, die an der Veranstaltung teilnehmen, erhalten einen Rabatt von 10 % auf alle Produkte auf allen Plattformen, einschließlich der offiziellen PYGTECH Website (https://www.pgytech.com/) und dem PGYTECH US Amazon Flagship Store (https://www.amazon.com/stores/page/7A61F0D0-F7A6-4ACD-BE26-5A16729D0EA5?ingress=2&visitId=16cd1321-b689-4470-a7b9-b0a5051f443d&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln), wenn sie einen auf der Messe bereitgestellten Rabattcode verwenden.Informationen zu PGYTECHPGYTECH wurde 2015 gegründet und ist bestrebt, professionelle Peripheriegeräte für die Fotografie zu entwickeln, darunter Kamerataschen, All-in-One-Kamera-Kits und Halterungen, um hervorragende Produkte und einen hervorragenden Kundendienst zu bieten. Nach fast neun Jahren stetigen Wachstums hat sich PGYTECH zu einer der weltweit führenden Marken für Fotozubehör entwickelt, die begeisterten Fotografen in über 100 Ländern und Regionen ein effizienteres und angenehmeres Aufnahmeerlebnis bietet und so die Kreation erleichtert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2377289/PGYTECH_Make_Debut_NAB_Show_United_States_Mystery_New_Product.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2278974/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/pgytech-nimmt-mit-einem-geheimnisvollen-neuen-produkt-erstmals-an-der-nab-show-in-den-vereinigten-staaten-teil-302109931.htmlOriginal-Content von: PGYTECH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173638/5751488