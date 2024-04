MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Wahl Pellegrini zum slowakischen Präsidenten:

Die Wahl von Peter Pellegrini zum slowakischen Präsidenten macht endgültig den Weg zum Richtungswechsel des Landes frei. Pellegrini wird mit seinem Bündnisgenossen, Premierminister Robert Fico, ein Gespann bilden, das sich sozialdemokratisch nennt, aber vor allem populistisch unterwegs sein wird.

Weil Fico mit der EU nicht viel im Sinn hat und die Ukraine-Hilfe beschränken will, gilt er schon als dicker Kumpel von Ungarns Regierungschef Viktor Orban. Doch in Budapest ist plötzlich alles in Bewegung. Seit der frühere Fidesz-Mann Peter Magyar nach einem innenpolitischen Skandal die Seiten gewechselt hat und Front gegen Orban macht, ist das Volk auf den Straßen. Die Ungarn wollen buchstäblich ihr Land zurück, das vollständig in Fidesz-Fängen gelandet ist. Vielleicht gelingt diesmal ein Umbruch in Ungarn.

Dann könnte es auch einen Rollenwechsel zwischen Budapest und Bratislava geben. Der bissige Fico würde Orban in nichts nachstehen.