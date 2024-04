© Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Tesla, Inc.



Eine Reuters-Meldung, wonach Tesla seine Pläne für eine günstiges E-Auto eingestampft habe, sorgte am Freitag für eine Kursachterbahn. Analysten sehen einen wichtigen Wachstumstreiber in Gefahr.Am Freitagabend überschlugen sich die Nachrichten beim E-Auto-Bauer Tesla plötzlich. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider und unternehmensinterne Nachrichten gemeldet, dass das Unternehmen seine langjährigen Pläne für ein erschwingliches Elektroauto, das als Sprungbrett in den Massenmarkt dienen sollte, aufgegeben habe. Die Antwort von Tesla-Chef Elon Musk ließ nicht lange auf sich warten. "Reuters lügt (wieder)" teilte Musk über seinen Kurznachrichtendienst X mit. …