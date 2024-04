Titanium Ti375 FPGAs setzen die Messlatte für hochleistungsfähige Rechenleistung am Edge für intelligente Geräte mit geringem Stromverbrauch und ebnen den Weg für Edge Intelligence

Efinix, ein Innovator im Bereich programmierbarer Logiklösungen, gab heute bekannt, dass sein Titanium Ti375 Hochleistungs-FPGA ab sofort in Mustermengen an Early-Access-Kunden ausgeliefert wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240401899459/de/

Titanium Ti375 (Graphic: Efinix)

"Bei der heutigen Verbreitung und Vielfalt von Anwendungen gibt es eine unstillbare Nachfrage nach hoher Rechenleistung und geringem Stromverbrauch in einem Gehäuse, das am äußersten Edge eingesetzt werden kann", sagte Sammy Cheung, Mitbegründer, CEO und President von Efinix. "Die FPGAs der Titanium-Familie, insbesondere Ti375, sind einzigartig in ihrer Fähigkeit, diese Anforderungen zu erfüllen und ein absoluter Game Changer."

Ti375 wird in einem fortschrittlichen 16 nm Prozessknoten gefertigt. Titanium FPGAs bieten Leistung und Effizienz durch hohe Dichte, geringen Stromverbrauch und hohe Rechenleistung in kleinen Gehäusen mit 35.000 bis 1 Million Logikelementen. Ti375, mit einer Kapazität von 375K Logikelementen, bietet:

Quad-Core festverdrahteter RISC-V-Block mit über 1 GHz mit Linux-fähiger MMU, FPU und benutzerdefinierter Befehlsfähigkeit

Quad-SerDes-Transceiver, die Rohdatenraten von bis zu 16 Gbit/s mit mehreren Protokollen unterstützen, darunter PCIe 4.0, Ethernet SGMII und Ethernet 10GBase-KR-Protokolle sowie der PMA-Direct-Modus

4.0, Ethernet SGMII und Ethernet 10GBase-KR-Protokolle sowie der PMA-Direct-Modus Zwei Embedded PCIe Gen4x4-Controller, die Root-Komplex und Endpunkt mit SRIOV (Single Root I/O Virtualization) unterstützen, und zwei festverdrahteten LPDDR4/4X-DRAM-Controller für den Zugriff auf externen Speicher mit hoher Bandbreite

"Die FPGAs der Titanium-Familie haben für uns einen neuen Wertmaßstab auf dem Imaging-Markt gesetzt. Die Kraft- und Leistungspunkte haben es uns ermöglicht, innovativ zu sein und unsere Führungsposition mit unseren Kameraplattformen auszubauen", sagt Jan Hartmann, Managing Director des Industriekamera-Herstellers IDS Imaging Development Systems GmbH. Die Ti375 legt diese Messlatte noch einmal höher, denn sie bietet Hochgeschwindigkeits-SerDes und Rechenleistung in einem kleinen, stromsparenden Gehäuse. Efinix hält weiterhin, was seine revolutionäre Architektur verspricht."

Die Titanium Ti375 FPGA-Lösung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Machine Vision, Videobrücken, Automotive und Kommunikation, um nur einige zu nennen.

"Unser Titanium Ti375 macht kundenspezifisches Silizium überflüssig und ist damit ideal für die sich schnell entwickelnden Modelle, die in der KI verwendet werden, und wird entscheidend dazu beitragen, die Anforderungen an Edge Intelligence zu erfüllen", sagte Mark Oliver, Vice President of Marketing bei Efinix. "Ti375 bietet eine einzigartige Kombination aus Leistung, Performance und Größe und unterstützt damit Edge AI vom Labor bis zur Produktion und darüber hinaus."

In Verbindung mit der morgen in Nürnberg beginnenden embedded world Exhibition Conference wird Efinix Live-Demos der Titanium Ti375-Lösung zeigen. Besuchen Sie Efinix an Stand 4-549 in Halle 4.

Über Efinix

Efinix, ein Innovator im Bereich programmierbarer Produkte, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den geringen Stromverbrauch und die Rekonfigurierbarkeit seiner leistungsstarken Titanium FPGA-Siliziumplattformen für Anwendungen im Mainstream-Markt bereitzustellen. Efinix FPGAs bieten Vorteile in Bezug auf Stromverbrauch, Leistung und Fläche im Vergleich zu herkömmlichen FPGA-Technologien, wodurch neue Anwendungen erschlossen und die Markteinführung beschleunigt werden. Titanium-Bausteine reichen von 35K bis 1M Logikelementen, haben einen kleinen Formfaktor, verbrauchen wenig Strom und sind preislich für die Massenproduktion ausgelegt. Die integrierte Entwicklungsumgebung Efinity bietet eine komplette FPGA-Design-Suite von RTL bis Bitstream. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.efinixinc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240401899459/de/

Contacts:

Steve Stratz

Relevanz Public Relations für Efinix

206.300.9134

steve@relevanzpr.com